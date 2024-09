Ensaio Mercedes-Benz CLE 220 d Coupé

Quando olhamos para esta proposta, é inevitável concluir que a Mercedes apresentou um "dois em um". Isto é, substituiu o Classe C Coupé e o Classe E Coupé pelo modelo único CLE. O novo CLE é um coupé elegante e, francamente, bastante sexy, prático no interior e gratificante na condução. Será que consegue agradar a ambos os grupos de compradores? Fomos para a estrada com a esta proposta disponibilizada pela Sociedade Comercial C. Santos.

Mercedes-Benz CLE 220 d Coupé: um carro com sex appeal

O CLE é também um automóvel extremamente importante. Não é apenas pelo facto de substituir dois modelos mais antigos, mas também pelo facto de ser provavelmente o último modelo novo com motor de combustão que a Mercedes lança.

A empresa "jurou" que, a partir de 2025, deixará de investir em motores de combustão e, até 2030, será uma marca totalmente elétrica na Europa. Assim, salvo a possibilidade de algum tipo de avanço no domínio dos combustíveis sintéticos, ou apenas um simples caso de decisão contrária da Mercedes, este CLE é o último Mercedes novo que será movido por motores de combustão interna.

O nosso ensaio aqui apresentado foi ao volante de um modelo a gasóleo - o CLE 220. Contudo, esta nova gama, além do diesel, oferece três opções a gasolina: o CLE 200, o CLE 300 4Matic com tração às quatro rodas e o CLE 450 4Matic de seis cilindros.

Todos os motores são, pelo menos, parcialmente eletrificados, com sistemas híbridos suaves (ISG) de 48 volts e 17 kW.

Dados técnicos:

Cilindrada: 1993 cm³

Combustível: Diesel

Potência: 145 Kw (197 cv + 23 do motor elétrico)

Binário: 440 Nm

Transmissão: Automática

Consumo de combustível combinado: 4,7 L/100

Velocidade máxima: 238 km/h

Peso: 1870 kg

Preço: 74.107 euros

O prazer de conduzir um Coupé

Já quase me tinha esquecido de como era um coupé a sério. Não estranhem, atualmente, com a predileção da indústria automóvel a insistir que os SUV de cinco portas e 2,5 toneladas são - com toda a frontalidade - coupés, já me escapa um pouco esta sensação de um realmente coupé.

Bom, de facto não o são, mas este novo Mercedes-Benz CLE é-o absolutamente. É baixo, tem duas portas e quatro lugares - dois dos quais são mais utilizáveis do que os outros - e uma sensação de sex appeal de grand touring que nunca se conseguirá obter num carro baseado num prático SUV.

Em termos de aparência, o CLE parece ser o sucessor direto do antigo Classe C Coupé, com um estilo traseiro semelhante e a forma aerodinâmica quase dos anos 30 com que o pilar traseiro se prolonga até à tampa da bagageira.

A frente, com os seus faróis finos e a grelha aberta, também é muito à Classe C. Dito isto, é mais Classe E Coupé em termos de tamanho, com mais 15 mm do que o antigo Classe E e com uma distância entre eixos praticamente idêntica.

No interior, mais uma vez, o aspeto e a sensação geral são de puro Classe C. Tem o mesmo grande ecrã tátil digital de 12,3 polegadas e o mesmo ecrã tátil de 11,9 polegadas no centro, que foi agora ligeiramente inclinado para o condutor.

A linha de cinco saídas de ar em forma de “esquilo” (três no centro, duas laterais) também parece familiar, tal como a consola central.

Dito isto, o CLE está próximo dos níveis de usabilidade do Classe E Coupé. Os bancos traseiros são certamente toleráveis se não for muito alto (mas em viagens mais longas, o conforto desaparece).

Sim, há espaço na longa distância entre eixos para o passageiro do banco dianteiro se deslocar um pouco para a frente. Mesmo assim, atrás será de recurso!

A bagageira também é prática, com 420 litros de espaço.

Os níveis de qualidade são excecionalmente bons, embora os comandos sensíveis ao toque no volante não o sejam. O resto do software digital MBUX é, de um modo geral, excelente e mais fácil de utilizar do que muitos outros.

Existe também a opção de um sistema de som Burmester que permite desfrutar de uma boa banda sonora, que tira proveito das colunas bem distribuídas pelo habitáculo.

É um espaço muito agradável, mas há ali uma sensação de perda. Sim. É o vidro lateral. No antigo Classe E Coupé, era possível baixar os quatro vidros laterais para uma condução sem pilares ao estilo dos anos 1960, o que, num dia quente, era uma alegria total. No CLE, o vidro lateral traseiro é fixo.

Uma condução interessante

É quase uma sensação cómica de retrocesso estar a ligar um motor a diesel num carro novo, mas isso é possivelmente uma consequência dos muitos elétricos que atualmente nos passam pelas mãos. É o mercado, são as tendências... como dizia muitas vezes a minha avó, "é a vida"!

Embora os veículos elétricos sejam certamente o centro das atenções, o diesel continua a vender em Portugal. Segundo os dados relativos aos primeiros 6 meses do ano, foram vendidos mais de 30 mil veículos a gasóleo.

Assim, apesar de toda a abordagem aparentemente antiquada, este CLE 220 d está atualizado para a maioria das pessoas.

O seu sistema híbrido moderado pode fornecer mais 23 cv ou 204 Nm de binário quando necessário e, embora o tempo de 7,5 segundos entre os 0 e os 100 km/h pareça bastante lento, o CLE 220 d é muito mais musculado a meio da gama, graças a este generoso valor de binário e à ajuda da tecnologia híbrida moderada.

As emissões são mantidas num valor bastante reduzido de 124g/km e o consumo oficial de combustível de 4,7 litros por 100 km parece perfeitamente exequível. Contudo, não o conseguimos fazer, o que, na verdade, também não andou assim tão longe, a nossa média foi de 5,9 litros por 100 km.

O motor diesel também é bastante refinado. Há um toque do clássico resmungo a gasóleo, especialmente num arranque a frio, mas rapidamente se reduz a um zumbido de fundo. O CLE é, de um modo geral, refinado, embora um pouco propenso ao ruído dos pneus a velocidades de autoestrada.

Ainda assim, é uma mudança tão refrescante num mar de novos SUVs estar novamente sentado tão baixo (mesmo que o próprio banco esteja colocado ligeiramente mais alto no habitáculo). O CLE sente-se imediatamente agarrado ao chão, apesar de não ser particularmente baixo, e continua a ser fácil de entrar e sair.

A direção é leve, mas direta e, na verdade, transmite um toque de informação dos largos pneus dianteiros. Se passarmos para o modo Sport, o peso aumenta um pouco, mas não muito, mas isso não tem importância. Para além de uma ligeira sensação de rigidez na condução a baixa velocidade, o que o CLE faz realmente bem é sentir-se fluido e composto em quase todas as condições, desde longas viagens em autoestrada até trajetos mais curtos em estradas rurais sinuosas e desgastadas.

Não é, talvez, um carro de condução de topo nesta versão com motor a gasóleo, mas não temos dúvidas de que é algo que conseguíramos viver. Se a condução parece-se muito com a de um Classe C? Sim, mas isso não é nem uma surpresa, nem uma coisa má em qualquer sentido. Talvez não seja tão imediatamente afiado como poderia parecer, mas essa é a tradição da Mercedes e, nessa condição, o CLE parece melhorar à medida que a estrada se torna mais desafiante.

O que o dinheiro pode comprar?

As motorizações disponíveis em Portugal são a CLE 200 Coupé (motor 1999 cc a gasolina de 204 + 23 cv) e a CLE 220 d Coupé (motor 1993 cc a diesel de 197 + 23 cv).

A versão a gasolina tem um preço a partir de 61.800 euros e a diesel a partir de 64.800 euros.