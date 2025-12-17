Silêncio, conforto e tração elétrica: o Nissan Ariya mostra como se faz

No universo dos SUV elétricos, já não basta pôr uma bateria grande e um ecrã chamativo. O Nissan Ariya Evolve é a prova de que a marca japonesa percebeu o recado. Combina tração integral elétrica, um silêncio quase terapêutico em andamento e um interior que finalmente entra no campeonato do conforto premium. Fomos com ele para a estrada e deixamos a nossa experiência.

Um SUV mal-amado, mas de grande qualidade

Há carros que se percebem mal à distância. O Nissan Ariya, por exemplo. Nas fotos parece só mais um SUV elétrico com linhas suaves e faróis espalmados, mas assim que se entra e se começa a conduzir a coisa muda de figura.

O Evolve 87kWh e-4ORCE, equipado com tração integral elétrica, é uma espécie de manifesto silencioso de como a Nissan quer posicionar-se num segmento cada vez mais competitivo: confortável, tecnológico e sólido como um bloco de granito bem polido.

O design não tem pressa de impressionar. A frente quase sem grelha, o perfil aerodinâmico, o tejadilho a deslizar para trás com suavidade e a assinatura luminosa fina transmitem discreta confiança. É um SUV grande, mas daqueles que não fazem barulho para o dizer.

Condução serena e tração inteligente

No arranque, a dupla motorização da tecnologia e-4ORCE mostra logo o seu potencial. A distribuição de binário é instantânea, limpa e mesmo num arranque mais entusiasmado o Ariya mantém o corpo composto, quase teimoso em não inclinar. O peso existe, claro, mas o controlo é exemplar.

O asfalto irregular, que normalmente denuncia suspensões mais rígidas, esbate-se aqui. O Ariya filtra tudo com aquela sensação de manteiga quente espalhada numa torrada suave, mas ainda com textura.

Ideal para longas viagens, menos entusiasmante para quem gosta de curvas agressivas, mas o objetivo nunca foi ser um desportivo. É um cruiser elétrico.

A direção é progressiva, previsível e com aquela resistência suficiente para transmitir confiança. Em cidade, o silêncio quase absoluto faz com que o resto do trânsito pareça estar num plano afastado.

Em autoestrada, os 87 kWh da bateria dão fôlego para longos percursos. São 498 km de autonomia WLTP e consumo de 20,4 kWh/100 km em ciclo combinado, números que se sentem realistas se não exagerar no pé direito.

Interior Nissan com luxo sóbrio

Abrir a porta e deslizar para dentro do Ariya Evolve é quase entrar num lounge moderno. Mistura de pele sintética e alcântara, bancos ventilados (aquecem e arrefecem), iluminação suave e aquele painel corrido que abraça o condutor.

É um interior que tenta ser premium sem ser pretensioso. Consegue.

O sistema multimédia conta com ecrãs amplos, interface limpa e integração inteligente. Há Head-Up Display de 10", chave com memória (que grava a posição dos bancos, espelhos e até preferências digitais), som Bose com dez colunas e o indispensável e-Pedal, que permite conduzir praticamente só com o acelerador, ideal para trânsito urbano ou curvas suaves em ritmo constante.

O espaço é generoso, sobretudo para quem viaja atrás, e a bagageira cumpre sem dramas o que se espera de um SUV elétrico grande. A sensação, no geral, é de produto bem estruturado, pensado e afinado para pessoas que valorizam conforto e tecnologia sem exageros futuristas.

ProPILOT Park e condução assistida

O ProPILOT Park é daqueles sistemas que parecem truque de magia a quem não está habituado. Estacionamentos apertados, manobras milimétricas ou lugares paralelos tornam-se um exercício de “sentar e confiar”. O carro mede, alinha e executa.

Junta-se a isto um pacote de assistência à condução robusto, com manutenção de faixa, cruise control inteligente, monitorização de ângulos mortos, câmaras 360º… tudo pensado para reduzir esforço sem anular o condutor. Nada intrusivo, o que já é meio caminho andado para funcionar.

Preços e equipamento

O modelo que testamos, o Nissan Ariya Evolve 87 kWh e-4ORCE – Pack Sport MY22 tem um preço recomendado de 62.056,66 euros. Inclui bancos ventilados, sistema Bose, ProPILOT Park, HUD e acabamento TAMASHII. Traz ainda a garantia Nissan, de 3 anos ou 100.000 km, com 12 anos de anticorrosão. A restante gama está disponível a partir dos seguintes valores de base:

Engage - 36.150

Advance - 40.950 euros

Evolve 45.850 euros

Nismo - 57.750 euros

É, portanto, um SUV elétrico que se posiciona no patamar médio-premium, concorrendo diretamente com propostas de marcas mais vistosas, mas nem sempre tão equilibradas.

O Nissan Ariya é um carro que apetece usar todos os dias, sem cerimónias, com aquela confiança silenciosa de quem sabe que não precisa de provar nada. É uma escolha muito mais forte do que parece ao primeiro olhar.