Hyundai IONIQ 5 N, um super elétrico com 650 cv e 3,4s dos 0 aos 100

Os elétricos deixaram cair o entusiasmo de traduzir em som o esgaçar do combustível no motor, a melodia mecânica, o ferro da caixa no impacto da tração, onde o ronco expelido pelos escapes parecia acordes de uma fantástica obra harmónica. Os elétricos são silenciosos e muito mais rápidos que os térmicos. Como tal, o IONIQ 5 N "engana-nos", mistura o ronco do motor, num carro estupidamente rápido. Segure no cérebro, vamos arrancar!

A Hyundai revela o IONIQ 5 N... 650 cavalos e muita magia de software

Embora possa não ser o carro mais pequeno do mercado, o novo e vistoso IONIQ 5 N da Hyundai é o mais próximo de um hot hatch elétrico de alto desempenho que já vimos ser concretizado. Apresentado no ano passado, este N traz várias alterações importantes ao seu IONIQ 5 que ensaiamos há uns meses. Sim, a Hyundai transformou-o num carro estupidamente rápido, divertido e, sem dúvida, assustador.

Se acham que os elétricos não são divertidos, esperem até ouviram uma transmissão simulada de dupla embraiagem de oito velocidades neste IONIQ N. É uma experiência de condução do mais envolvente que se pode ter num veículo elétrico "normal".

A inclusão da transmissão simulada de oito velocidades pode dar uma ideia do que a Hyundai pretende com o IONIQ 5 N, isto é, traduzir em som aquilo que é um desempenho elétrico... calma, não é só em som, a marca sul-coreana traz igualmente o impacto da transmissão ao desempenho deste elétrico e a mistura fica muito divertida.

Características técnicas desafiadoras

Para começar, a Hyundai melhorou o sistema de tração elétrica com dois motores para produzir 226 cv no eixo dianteiro e 282 cv no eixo traseiro, num total de 609 cv, com um possível aumento de potência de 650 cv através do botão N Grin Boost.

Toda esta potência eAWD resulta num tempo dos 0 aos 100 km/h de apenas 3,4 segundos, enquanto a velocidade máxima é aumentada para uns respeitáveis 260 km/h.

A Hyundai não se limitou a atualizar os motores e o conjunto de baterias deste elétrico e a acrescentar um "N" à etiqueta. Em vez disso, a marca coreana efetuou uma série de alterações ao chassis, à direção, aos travões e aos aspetos de software para unir tudo isto.

Por exemplo, a Hyundai reforçou o chassis, bem como os suportes do motor, da coluna de direção e da bateria do veículo, para tornar todo o conjunto mais rígido e mais reativo.

O sistema de direção também foi melhorado para um sistema de direção assistida com motor montado na cremalheira (R-MDPS) com uma "relação de direção mais elevada e melhor feedback de binário", para facilitar uma condução mais divertida e uma experiência de corrida em pista.

Juntamente com o hardware atualizado, a Hyundai incluiu uma série de truques de software, incluindo o N Pedal da Hyundai, que utiliza os motores do veículo para deslocar o binário e o peso por todo o automóvel e permitir uma viragem rápida e reativa e um comportamento preciso.

Lista de equipamentos Conforto Seletor de modo de condução Ar condicionado automático 2 zonas com sistema de desembaciamento automático Chave Inteligente com botão de ignição Cruise Control Inteligente e limitador de velocidade Sistema de som Bose Sistema de navegação com ecrã tátil de 12,3" Saída de ar para os bancos traseiros Head Up Display de Realidade Aumentada de 44" Digital Key 2.0 Atualizações Over-the-Air

Exterior Espelhos exteriores aquecidos Espelhos exteriores com recolha elétrica Vidros laterais traseiros privativos Faróis dianteiros em LED Faróis traseiros em LED Bagageira Elétrica Puxadores das Portas Embutidos Jantes em liga leve de 21" Vehicle to Load (V2L) Exterior

Interior Integração sem fios de smartphone Apple Carplay e Android Auto Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40) Entradas USB tipo C na 1ª fila Entradas USB tipo C na 2ª fila Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 12,3' policromático Carregador sem fios para smartphone Pedais em alumínio Iluminação ambiente Bluetooth com reconhecimento de voz Bluelink Vehicle to Load (V2L) Interior Bancos dianteiros e traseiros com aquecimento Bancos dianteiros ventilados Espelho retrovisor interior electrocromático digital Volante em pele com aquecimento Bancos em pele e alcântara



Segurança Sistema de Acompanhamento da Faixa de Rodagem (LFA) Controlo de Arranque em Subida (HAC) Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW) Sistema de Manutenção à faixa de rodagem (LKA) Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA) Sensor de chuva (Limpa para-brisas de ativação automática) Sensor de luz (Faróis de acendimento automático) Indicador de perda de pressão dos pneus (TPMS) "Highline" indica pneu afetado Radar de ângulo morto (BCA) Sistema inteligente de estacionamento controlado à distância (RSPA) Assistência à Condução em Autoestrada (HDA II) Câmara 360º (SVM) Monitorização de Ângulo Morto (BVM) Assistente de Prevenção de Colisão (FCA II) Assistência de prevenção de colisões durante o estacionamento - retaguarda, frontal e lateral (PCA) Alerta de passageiros nos bancos traseiros com sensor Airbags - frontais, laterais, cortina e central



Numa vertente menos séria, o IONIQ 5 N também utiliza os seus motores elétricos e a inteligência do software para ativar a funcionalidade N Drift Optimizer, que ajuda os condutores a deslizar o veículo para os lados quando necessário.

Dado que se trata de um veículo elétrico, o IONIQ 5 N também dispõe de um e-LSD (diferencial eletrónico de deslizamento limitado) no eixo traseiro e de uma distribuição de binário totalmente variável ajustável para uma entrega de potência potente.

A Hyundai afirma que o IONIQ 5 N pode recarregar a sua bateria de 86 kWh de 10% a 80% em apenas 18 minutos, graças ao carregamento rápido de 350 kW DC.

Em termos de preço, esta máquina começa com 79.900 €. Um valor que, na nossa avaliação, face à qualidade dos materiais e à tecnologia presente, não está descabido face ao que hoje se pratica no mercado dos elétricos.

Especificações IONIQ 5 N Potência do motor : Dianteiro : 166 kW / 226 cv Traseiro : 282 kW / 383 cv Potência total : 448 kW / 609 cv Potência no modo N Grin Boost : 478 kW / 650 cv Dianteiro : 175 kW / 238 cv Traseiro : 303 kW / 412 cv) Binário : 770 Nm de binário máximo (modo Boost)

: Bateria Capacidade : 84 kWh Carregamento: Velocidade de carregamento : 238 kW (quando ligado a um carregador rápido de corrente contínua DCFC a 350 kW) Tempo de carregamento : 10% a 80% em 18 minutos Sistema de carregamento : múltiplo de 800V, 400V

: 84 kWh Dimensões : Comprimento : 185,6” (4717 mm) Largura : 76,4” (1940 mm) Altura : 62,4” (1585 mm) Distância entre eixos : 118,1” (30000 mm)

: Peso : Aprox. 1,970 Kg

: Aprox. 1,970 Kg Autonomia : 448 km (ciclo WLTP)

: 448 km (ciclo WLTP) Pneus : Yokohama Advan V107 275/35R21

: Yokohama Advan V107 275/35R21 Sistema de travagem : Dianteiro : 4 êmbolos (15,75”2) Traseiro : 1 êmbolo (14,2”)

: Travagem regenerativa : Desaceleração 0,6 g (0,2 g durante a ativação do ABS)

: Desaceleração 0,6 g (0,2 g durante a ativação do ABS) Tempo dos 0 aos 100 km/k : Aprox. 3,4 seg. (quando utilizados o Launch Control e a função Grin Boost)

: Aprox. 3,4 seg. (quando utilizados o Launch Control e a função Grin Boost) Velocidade máxima: 260 km/h (eletronicamente limitada)

O aspeto não deixa ninguém indiferente

Marcante, a paleta de cores atrai e prender o olhar. Ensaiamos o Performance Blue Mate e não passa despercebido.

Além desta cor, a marca comercializa o IONIQ 5 N em Atlas White, Soultronic Orage, Gravity Gold, Ecotronic Gray, Cyber Gray, Abyss Black e Atlas White Mate.

Em resumo...

Este foi, até ao momento, o elétrico mais divertido de conduzir. Além de um carro espaçoso, a tração integrar e os 650 cavalos, proporcionam-nos uma experiência francamente desafiadora.

Não é aconselhável conduzir este carro no seu mais puro modo desportivo sem um bom kit de unhas, ou vão passar por alguns apuros. Ele assusta se não estiver preparado!

Em termos de segurança, agradecemos mesmo que a Hyundai tenha apostado nuns discos de travão dianteiros muito generosos, com 400 mm de diâmetro e uns pneus 275/35R21, porque se não fosse este compromisso, muitas vezes tínhamos de conter o nosso pé direito e perdia-se a adrenalina que se consegue quando se põe à prova a competência dos dois motores elétricos que equipam este bólide.

Claro, os 80 mil euros pedidos por este carro estão lá, mas... tem de fazer opções. Se quer um carro super rápido, não pode estar de olho na autonomia.

Agradecemos à Hyundai a oportunidade de conduzir um dos mais interessantes elétricos da atualidade.