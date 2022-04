Hyundai IONIQ 5: O Carro Mundial do Ano é uma ode à inovação elétrica

O conceito de carro moderno passa atualmente por ser um elétrico. No entanto, há caraterísticas que não deixaram de ser importantes. Segurança, conforto, economia, usabilidade e, acima de tudo, longevidade. De uma forma simples podemos reunir todos estes adjetivos com o Hyundai IONIQ 5. Este veículo foi considerado o Carro Mundial de 2022 e o 100% elétrico do ano. Para juntar a este título o seu aspeto conquistou o World Car Design of the Year.

Com todos os atributos, o nosso ensaio focou-se nas características que não perderam a sua importância. Será este elétrico assim tão bom?

100% elétrico "Quase perfeito"...

Depois de mais de 500 quilómetros percorridos, a nossa opinião é que estamos perante um carro "quase" perfeito. Com o foco no que referimos na introdução, encaramos o Hyundai IONIQ 5 como um veículo que poderá revolucionar o setor automóvel. Mãos no volante, pé no acelerador e... vamos lá!

O Hyundai IONIQ 5 é o primeiro modelo de uma submarca desenvolvida pela Hyundai para destacar os seus modelos elétricos. Além de espelhar a beleza da inovação elétrica e ser o primeiro modelo com a nova E-GMP (Plataforma Modular Global Elétrica), esta nova aposta da fabricante sul-coreana “redefine a maneira como as pessoas veem os carros elétricos”.

Apesar do seu aspeto de SUV, este é um crossover distinto e icónico. Os seus trunfos estão bem vincados: espaço, tecnologia e segurança.

Hyundai IONIQ 5: O carro elétrico do momento

Chegou para “revolucionar o setor automóvel” e para captar as atenções daqueles que por ele passarem na estrada. Este crossover urbano 100% elétrico possui um design elegante e futurista, sendo este último inspirado no Concept 45, com “linhas limpas e estruturas minimalistas”. A par disto, garante uma impressionante gama de tecnologia inteligente.

O IONIQ 5 da Hyundai é um modelo de tração traseira que se comporta muito bem, principalmente pelo seu centro de gravidade baixo. Toda a sua estrutura – 4,6 metros de comprimento, 1,9 metros de largura, 1,6 metros de altura e uma distância entre eixos de três metros - garante um alinhamento premium: desde os faróis dianteiros e traseiros LED em forma de píxeis e os puxadores retrateis, até ao capot em forma de concha, os guarda-lamas estilizados com acabamento em cinzento mate, e as jantes de liga leve de 19".

A par do seu aspeto futurista, a Hyundai garantiu elementos retro, incluindo semelhanças com o Hyundai Pony.

Espaço, mais espaço... muito espaço

Se o exterior já garante um aspeto de excelência, o interior segue o mesmo raciocínio e alinha-o com o conforto e a habitabilidade. O Hyundai IONIQ 5 possui dois ecrãs de 12,3 polegadas, integração com sistemas Android Auto e Apple CarPlay, e um friso com comandos independentes para a climatização do elétrico.

Além disso, integra um head-up display de realidade aumentada que disponibiliza toda a informação relevante na linha de visão do condutor.

Com o objetivo de facilitar a vida do condutor, o IONIQ 5 possui a tecnologia Bluelink da Hyundai, que permite a definição de rotas e perfis de utilizador, além do carregamento à distância e a navegação até ao destino.

Os três metros que separaram os eixos garantem a habitabilidade normalmente encontrada em veículos maiores. Contudo, os designers da Hyundai conseguiram trazê-la para o IONIQ 5, através do Living Space Interior, garantindo um espaço bastante amplo.

Isto é, os passageiros conseguem entrar e sair do veículo facilmente, e a bagageira, com 527 litros de capacidade, vê-se aumentada para 1.587 litros quando rebatidos os bancos traseiros.

O Hyundai IONIQ 5 possui uma bagageira dianteira, no capot, com capacidade para até 57 litros. Além disso, dispõe de uma câmara de estacionamento traseiro, bancos dianteiros elétricos, aquecidos e ventilados, e ainda vários sistemas de ajuda à condução.

Sistemas de assistência ao condutor:

Assistência à Condução em Autoestrada (HDA 2) com assistência de mudança de faixa de rodagem

Cruise Control Inteligente (SCC)

Assistência de Acompanhamento da Faixa de Rodagem (LFA)

Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)

Sistema de Informação da Velocidade Máxima (ISLA)

Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)

Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)

Travagem Autónoma de Emergência (FCA) com deteção de veículos, peões e ciclistas

Junction Turning

Lane-Change Oncoming

Lane-Change Side com Sistema de Direção Evasivo

Alerta de Passageiros nos Bancos Traseiros (ROA)

Sistema de Ajuda ao Arranque em Subida (HAC)

Sete Airbags, incluindo airbag do lado central do condutor

eCall

O IONIQ 5 vem equipado, conforme descrevem as características com Assistência à Condução em Autoestrada (HDA 2) e com assistência de mudança de faixa de rodagem. Esta tecnologia coloca o 100% elétrico da Hyundai no patamar dos veículos com condução autónoma nível 2.

Conforme podemos ver nas imagens a seguir, o carro lê as linhas da estrada, identifica os veículos à sua volta, mantém a velocidade fixada e leva o carro sem a intervenção permanente do condutor. Apesar disso, o sistema não permite que o condutor retire as mãos do volante, havendo alertas sempre que for detetada a ausência dos controlo humano no volante.



Um dos pormenores que marcam pela diferença são as várias portas de carregamento, aliás, até temos na parte de trás do habitáculo uma ficha CA entre os bancos dianteiros, os passageiros encontram quatro portas USB, um porta copos e a possibilidade de carregamento sem fios para smartphones.

Mais do que isso, por baixo dos bancos traseiros encontra-se uma tomada 220v e é graças a esta que o elétrico fornece energia 220v até 3,6 kWh – seja isso para ligar um aparelho, para fornecer energia a uma casa, ou para carregar outro veículo elétrico.

Além de tudo isto, o vidro frontal garante uma boa luminosidade do habitáculo, a par do opcional teto panorâmico em vidro.

Sabia que... O Hyundai IONIQ 5 funciona quase como uma powerbank. A Integrated Charging Control Unit (ICCU) desenvolvida da Plataforma E-GMP permite a função V2L (Vehicle To Load), que pode descarregar energia do veículo sem componentes adicionais. Dessa forma, além de os BEV baseados na E-GMP poderem operar outros equipamentos elétricos, o IONIQ 5 pode carregar outros BEV. Esta plataforma garante ao Hyundai IONIQ 5 uma capacidade de carregamento mais elevada, bem como uma maior autonomia.

Bateria e autonomia do IONIQ 5 da Hyundai

Este é um ponto muito importante e é igualmente onde a Hyundai se destaca. Segundo a informação da marca, o IONIQ 5 tem uma autonomia que em cidade pode chegar até aos 686 quilómetros. De facto, neste tipo de trajetos o carro tem um excelente consumo. Na nossa experiência, contudo, conseguimos em ambiente urbano cerca de 450 quilómetros e em autoestrada cerca de 400 quilómetros.

Não praticámos uma condução assim tão poupada, não rodamos a baixas velocidades. Digamos que fizemos uma condução dinâmica como qualquer pessoa fará no seu dia a dia quer dentro das cidades, quer mesmo numa autoestrada.

Por falar em autonomia, importa referir que este 100% elétrico está equipado com uma única bateria de 72,6 kWh. A Hyundai garante uma capacidade de carregamento impressionante: 800V. Isto permite carregamentos ultrarrápidos até um máximo de 220 kW em corrente contínua. Por exemplo, é possível carregar o IONIQ 5 dos 10 aos 80 % em apenas 18 minutos, ou garantir autonomia para 100km em apenas 5 minutos.

Ou seja, em alguns pontos de carga será possível carregar a totalidade da bateria do IONIQ 5 em pouco mais de 30 minutos. Por sua vez, numa tomada doméstica, de 2,3 kW, o condutor precisará de cerca de 31 horas.

Aqui é onde fará toda a diferença haver uma rede com carregadores rápidos e de boa qualidade. O que ainda não é uma realidade no nosso país. Apesar disso, em geral, o carro tem uma boa performance no que toca aos carregamentos nos PCRs.

Preço

Em Portugal existem dois modelos disponíveis, ambos com bateria de 72,6 kWh, havendo só entre eles diferença no equipamento. A versão Premium custa atualmente 49.800€ e a versão Vanguard custa 52.990€. A Hyundai está atualmente com um preço de campanha para estes modelos, Assim, com a campanha de financiamento no modelo Premium o carro passa a custar 46.800€ e o Vanguard 49.990€.

A Hyundai oferece uma garantia de 7 anos por quilómetros ilimitados, que é válida para Portugal. Para outros países, onde o programa de manutenção da fabricante esteja a ser cumprido, a garantia é de 5 anos.

Hyundai IONIQ 5

Em resumo...

Em termos de performance o carro tem uma excelente condução e reação. Apesar de ir dos 0 aos 100 km/h em 7,4 segundos, o que para um elétrico não é assim rápido, temos de considerar que estamos perante um carro grande, espaçoso, muito bem equipado e que tudo isso tem um peso (1985 kg). Contudo, é esse mesmo peso que projeta nas mãos do condutor um grande sentimento de segurança, o que noutros elétricos não acontece.

Gostámos muito do desempenho, do design, do conforto, da sustentabilidade e isso marca. Ninguém ficará indiferente ao carro quando o conduzir. Gostámos menos do software do infoentretenimento, este poderia estar mais polido, acreditamos que isso acontecerá numa atualização breve. Também notámos que o Android Auto e Car Play, ao contrário de outras versões da marca, necessita de cabo e não está disponível wireless.

No momento atual da oferta dos elétricos, este é sem dúvida um dos primeiros a receber a devida atenção.