O interesse nos carros autónomos é cada vez maior, juntando a tecnologia atual com o que o software consegue criar. Claro que isso terá de ser passado para o desporto e para o dia a dia, em fases diferentes. A primeira corrida de carros autónomos já aconteceu e não correu tão bem como seria esperado.

O desporto automóvel é uma das áreas onde cada vez mais tecnologia é desenvolvida. Esta arena dá espaço para que muito do que chega ao mercado seja criado, permitindo que as marcas evoluam e melhorem todas as propostas.

Claro que há aqui espaço para serem testadas propostas como os carros autónomos, que estão a preparar-se para dominar o mercado. A intervenção humana será sempre uma vertente neste desporto, mas a curiosidade nesta área será uma presença. Assim, foi agora disputada a primeira corrida da Autonomous Racing League (A2RL), no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

Com muita da tecnologia já vista no dia a dia, esperava-se que esta fosse bem disputada e com muito interesse. A verdade é que esta demorou mais de uma hora a ser terminada e nem tudo foi como o esperado. Durante os contra-relógios de qualificação, os pilotos dos Dallara Super Formula, sem piloto, equipados com câmaras e software, pareciam lutar para completar uma volta completa.

Durante a corrida, o líder, Polimove, fez um peão na quarta das oito voltas. O segundo carro, Tum, passou com segurança, mas depois disso foi-lhe mostrada uma bandeira amarela. Com regras bem definidas, a IA obedece às regras e os dois carros atrás pararam, sem quererem ultrapassar o carro amarelo. Os pilotos não devem ultrapassar durante uma volta destas.

Claro que a corrida continuou e a IA continuo a dominar estes carros, mesmo com alguns comportamentos pouco esperados, de forma espontânea. Cerca de uma hora após o início da primeira volta da A2RL, os pilotos IA completaram a corrida de oito voltas. A Tum venceu esta primeira prova.

Estes são os primeiros dias das corridas de carros autónomo e certamente as prestações vão melhorar, eventualmente. Há ainda muita aprendizagem a ser feita, mas a IA irá colmatar todas as suas falhas e garantir corridas cada vez mais interessantes. Quem quiser ver a corrida na íntegra, pode assistir aqui.