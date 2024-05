Android 15: Google vai mudar completamente a interface no modo paisagem

A Google prepara mudanças muito grandes para o Android 15. As novidades não estão todas visíveis, mas têm surgido de forma bem clara, para mostrar as novidades que estão ainda a ser preparadas. A mais recente vem para a própria interface do Android 15, que deverá funcionar melhor no modo paisagem.

Google vai mudar a interface no modo paisagem

Ainda que exista há muitos anos, o modo paisagem nunca foi naturalmente bem aproveitado no Android. Toda a interface está mal arrumada e há muito espaço por aproveitar, o que deixa este modo a ser pouco útil para os utilizadores, em especial por não estar otimizado.

Isso poderá mudar em breve, segundo o que a Google estará a preparar para o Android 15. Esta versão deverá trazer uma mudança grande no que toca a este modo panorâmico, para ser ainda mais útil para os utilizadores e, de uma vez por todas, ter a interface arrumada, com os elementos organizados.

Grandes mudanças vão chegar com o Android 15

Do que foi descoberto recentemente, as alterações vão ser bem visíveis no ecrã de bloqueio, notificações e mudança rápida de configurações. Estas alterações são importantes para os utilizadores poderem aproveitar muito melhor o espaço do ecrã no modo paisagem.

Como se pode ver nas imagens captadas, quando se ligar um smartphone com Android 15 no modo paisagem vão surgir mudanças. O ecrã inicial mostrará o widget de relógio à esquerda, deixando um espaço vazio para notificações à direita. Ao tentar desbloquear o telefone, o teclado surgirá à direita, enquanto o PIN inserido aparece à esquerda, aproveitando bem o ecrã.

Alterações devem chegar em breve com o I/O 2024

Após desbloquear o smartphone, quando deslizar de cima para baixo no ecrã, as mudanças rápidas de configuração e as notificações aparecem simultaneamente. Cada uma ocupando um lado do ecrã. Isso não deixa espaço desperdiçado como no Android 14. Aparentemente, este novo design está em desenvolvimento desde setembro de 2023 no Android 14 QPR1 Beta 1.

Espera-se que a Google termine de desenvolver a nova interface do modo paisagem para o ecrã inicial, ecrã de bloqueio, notificações e mudança de configurações rápidas. Certamente estas devem surgir quando anunciar o Android 15 na Google I/O 2024, a 14 de maio de 2024.