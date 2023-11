Quando revelou a série Xiaomi 14, a marca apresentou também outra novidade importante, o HyperOS. Este seu novo sistema irá ser usado de forma alargada e ser a sua proposta para o futuro. Agora, a Xiaomi veio revelar mais e declarou que os smartphones com o bootloader desbloqueado não vão ter atualizações do HyperOS.

Desbloquear o bootloader limita o HyperOS

A Xiaomi sempre teve uma política muito particular e restritiva sobre o desbloqueio do bootloader nos seus smartphones. Este nunca é realizado de forma direta e os utilizadores precisam de aguardar 1 semana para terem essa autorização.

Agora com o HyperOS, a Xiaomi quer endurecer essas regras e criar mais algumas limitações, sempre em prol de aumentar a segurança dos smartphones. Do que revelou, não atualizará nenhum dispositivo com o bootloader desbloqueado, independentemente de estarem a correr o HyperOS ou a MIUI 14.

Além disso, os smartphones com HyperOS serão mais difíceis de desbloquear. Os utilizadores chineses do deste novo sistema vão ser obrigados não apenas a esperar o período de uma semana, mas também a obter o nível 5 nos fóruns da comunidade da marca. Fora da China teremos ainda que aguardar por um anúncio oficial da Xiaomi sobre como funcionará o novo processo de desbloqueio.

Xiaomi altera atualizações dos smartphones

A Xiaomi também introduz agora um novo limite neste campo, mas não associado ao HyperOS. Apenas permitirá que cada utilizador realize apenas três desbloqueios de smartphones por ano. Esta é mais uma vez uma limitação específica da China, mas a Xiaomi pode decidir estendê-la também a outros mercados.

Estas mudanças importantes têm um propósito específico que a Xiaomi identificou de forma bem clara. A marca apontou preocupações de segurança quando foi questionada sobre por que está a impor medidas tão rigorosas e a impedir os utilizadores de desbloquear os seus smartphones.

Para iniciar este processo, a Xiaomi terá o desbloqueio do bootloader desabilitado por padrão nos novos smartphones. Além disso, claro que se os utilizadores bloquearem os seus smartphones Xiaomi, vão receber de imediato as próximas atualizações do HyperOS.