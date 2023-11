AMD supera a Intel na participação de CPUs na Coreia do Sul

Quando falamos em processadores, estamos habituados a mencionar a Intel por ainda ser a forte líder neste setor. No entanto esse cenário está a mudar aos poucos e as últimas informações mostram que a rival AMD ultrapassou a marca dos Core na participação de CPUs para jogos do mercado da Coreia do Sul. E tudo graças a dois modelos de processadores.

AMD bate a Intel em CPUs na Coreia do Sul

De acordo com as mais recentes informações vindas de fontes da indústria, a AMD conseguiu superar a participação no mercado de processadores para jogos face à Intel pela primeira vez desde 2021 na Coreia do Sul. Este feito, digno de ser assinalado, foi conseguido graças a dois processadores da linha Ryzen 7000. Possivelmente para alguns adeptos mais atentos estas notícias não são de admirar, pois há algum tempo que a marca vermelha tem dado sinais de que tal poderia vir a acontecer.

Segundo os dados da empresa de pesquisa Danawa Research, que abrangem a situação entre janeiro e outubro deste ano, a AMD começou a ganhar uma força considerável a partir do mês de agosto e no mês passado superou finalmente a rival Intel.

Através do gráfico abaixo, vemos que a Intel detinha 59,38% do mercado de processadores para jogos na Coreia do Sul no mês de janeiro, enquanto que a AMD tinha 40,62%. Mas no mês de outubro, a marca liderada por Lisa Su alcançou uma participação de 50,75% contra 49,25% da empresa azul de Pat Gelsinger.

Desde o ano de 2021 que a AMD não conseguia superar a Intel no país, sendo que a dona dos Core conseguia liderar acima dos 60%, sem grande afronta da concorrência.

Os detalhes mostram que esta conquista foi então conseguida sobretudo graças aos modelos de CPUs AMD Ryzen 5 7500F e Ryzen 7 7800X3D, com 38,3% e 21,5% de quota, respetivamente. Mas o modelo Ryzen 5 7600 também conseguiu uma participação considerável com 18,7%.

Para já esta realidade está a verificar-se na Coreia do Sul, mas é cada vez menos surpresa que a AMD consiga conquistar 'um lugar ao sol' contra a Intel no mercado dos processadores, especialmente dedicados aos jogos. Já no que respeita às placas gráficas, a liderança continua a ser da Nvidia.