Gigabyte vai lançar nada menos do que 14 placas gráficas GeForce RTX 40 SUPER

No mundo das placas gráficas, a Nvidia continua a ser uma líder indiscutível, com os modelos mais poderosos no mercado. E de acordo com dados recentemente revelados, a parceira Gigabyte prepara-se para lançar nada menos do que 14 novas GPUs da linha GeForce RTX 40 SUPER.

Gigabyte prepara 14 novas gráficas GeForce RTX 40 SUPER

Segundo as recentes informações, a Gigabyte revelou, por engano, através do seu site oficial na Rússia, a quantidade de placas gráficas da linha GeForce RTX 40 SUPER que planeia lançar no mercado. Os detalhes indicam então que a empresa de Taiwan está a preparar três modelos, com vários submodelos, com diferentes sistemas de arrefecimento e overclock, sendo que ao todo serão 14 as novas GPUs da marca.

Sabe-se que no final deste mês de janeiro, a Nvidia irá lançar as novas GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4070 SUPER.

Estas recentes informações foram avançadas pelo popular leaker @momomo_us na sua conta da rede social X, onde nos é mostrada uma lista de todas essas mesmas 14 novas placas gráficas da Gigabyte.

Portanto, a marca taiwanesa vai lançar quatro modelos diferentes da GeForce RTX 4080 SUPER, nas linhas AERO, AORUS, GAMING e WindForce 3. Já a GeForce RTX 4070 Ti SUPER terá cinco modelos das linhas AERO, AORUS, EAGLE, GAMING e WindForce 3, assim como a GeForce RTX 4070 SUPER, que terá variantes das mesmas linhas da sua irmã.

Esta aposta na criação de vários modelos por parte da Gigabyte mostra também que a empresa acredita que os mesmos vão vender bem, senão possivelmente não arriscaria em tanta variedade. Espera-se ainda que outras marcas parceiras, como a ASUS, possam lançar modelos idênticos da nova linha da Nvidia.

Quanto às especificações, espera-se que a RTX 4080 SUPER traga 10.240 núcleos CUDA, 16 GB de memória GDDR6X e uma interface de memória de 256 bits. A RTX 4070 Ti SUPER trará 8.448 núcleos CUDA, 12 GB de memória GDDR6X e interface de memória de 256 bits. Por fim, a RTX 4070 SUPER vai contar com 7.168 núcleos CUDA, 12 GB de memória GDDR6X e uma interface de memória de 192 bits.