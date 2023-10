Preço das memórias DDR4 e DDR5 deve aumentar 8% neste último trimestre

Os conflitos, guerras, inflação, período pós-pandemia, entre outros fatores têm contribuído significativamente para o incremento do preço de alguns produtos tecnológicos. E devido a várias condicionantes, estima-se que o preço das memórias DDR4 e DDR5 possa ficar 8% mais caro nestes últimos três meses de 2023.

Memórias DDR4 e DDR5 devem encarecer 8% no quatro trimestre

De acordo com os dados relatados pela empresa de análise TrendForce, os preços das memórias DDR4 e DDR5 podem aumentar o seu preço entre 3% a 8% até ao final deste ano.

Segundo os detalhes, o grande motivo para este aumento de preços será o facto de a Samsung ter cortado na produção dos seus chips de memória, algo que já se sabia que iria ter efeitos no valor destes componentes. Desta forma, as empresas aumentam os preços para evitar a perda de receita. Contudo, as fontes revelam que este aumento de preços não é tão elevado quanto as fabricantes de DRAM esperavam.

Também os chips OEM DRAM vão enfrentar um aumento de valor entre 3% e 8% nas memórias DDR5 e de até 5% nas DDR4. E suspeita-se que por detrás do encarecimento dos chips DDR5 esteja também a chegada de novos processadores, como as linhas Raptor Lake Refresh da Intel e Ryzen Threadripper 7000 da AMD.

É ainda estimado que as DRAM gráficas, como os chips GDDR6 e GDDR6X, aumentem em 8% o seu valor igualmente nestes últimos três meses do ano, o que poderá ter então um impacto nos preços futuros das placas gráficas e nos computadores portáteis dedicados aos jogos. Por sua vez, parece que não se espera um aumento de preço nas memórias DRAM DDR4 e DDR5 para o mercado dos servidores.

Desta forma, não se admire caso necessite comprar um destes chips ou um produto equipado com memórias DDR4 ou DDR5 e o preço lhe pareça ligeiramente superior. Pois, no fim, quem mais sofre é mesmo o consumidor.