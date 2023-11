Carros elétricos não têm rádio AM! Saiba qual a razão…

Quando se fala de carros elétricos, é normal pensar-se que estes trazem alguma/muita tecnologia e, uma vez que são recentes, incluem suporte para tecnologia/serviço antigos. Mas não é bem assim! Sabia que os carros elétricos não suportam rádio AM?

A "culpa" é do motor do carro elétrico: sinal AM funciona nos 530 kHz a 1 700 kHz

Rádio AM é o processo de transmissão através do rádio usando modulação em amplitude. É transmitido em várias bandas de frequência. Foi por oitenta anos o principal método de transmissão via rádio.

Estando presente em quase todos os autorádios dos veículos, os sistemas multimédia dos carros elétricos não suportam rádio AM. O motivo desta não integração nos sistemas multimédia de carros elétricos é puramente técnica.

De acordo com informações técnicas, o motor dos carros elétricos gera um campo magnético que funciona na mesma frequência do sinal AM, de 530 kHz a 1.700 kHz. Assim, a receção de sinal sofre interferências e o som acaba por se degrada. Tal não acontece com o sinal FM, que funciona em outras frequências.

As marcas têm seguido esta tendência de não incluir rádio AM, mas no Brasil, por exemplo, o Governo quer obrigar as marcas a incluir suporte para rádio AM.

Para que tal aconteça, as fabricantes de veículos automóveis têm de isolar melhor o motor. Algumas marcas europeias do segmento automóvel já abandonaram o rádio AM, mesmo em carros movidos a combustíveis fósseis.