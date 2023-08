Venda de discos HDD continua a cair… e a Toshiba é a mais afetada

No campo do armazenamento, os utilizadores ainda continuam a conviver diretamente com discos rígidos, os HDD, e com os SSDs. Mas a verdade é que estes últimos têm sido a escolha preferida da maior parte das pessoas. E as mais recentes informações confirmam o que todos já esperavamos: a venda de discos HDD continua a cair e a Toshiba é a marca mais afetada, podendo vir a desistir de lançar novos modelos para o mercado.

Venda de HDDs continua em queda...

Com o destaque que os discos SSD têm tido no mercado tecnológico, naturalmente que a tendência é pôr de parte os tradicionais discos rígidos. Portanto, mais cedo ou mais tarde, espera-se que os HDDs desapareçam de vez das lojas, mas, enquanto tal não acontece, vamos assistindo aos sinais evidentes que anunciam esse fim quase certo.

De acordo com as informações recentes reveladas pelo analista TrendForce, a venda de discos rígidos passou de 33 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2023 para 31 unidades no passado segundo trimestre. Estamos a falar de uma queda de 6,9%, o que representa menos 2 milhões de exemplares vendidos nesse período.

Esta queda já se tem então tornado numa tendência, à medida que a escolha recai cada vez mais nos discos SSDs e os discos rígidos deixam aos poucos de estarem integrados nos novos computadores e consolas de jogos.

Toshiba é a marca mais afetada

Os detalhes indicam que, entre as três grandes fabricantes, a Toshiba é a marca mais afetada, com uma queda de 18,5%. Já a menos afetada é a Seagate com 1,8%, enquanto que a Western Digital apresenta uma redução de 6,9% nas vendas.

A Seagate continua a liderar o mercado, com 45,7% de participação; a Western Digital garantiu 37,7% e os restantes 16,6% pertencem à Toshiba que no ano passado detinha 20%. Como tal, a situação da Toshiba neste setor é delicada e o futuro está cada vez mais incerto... podendo mesmo vir a ponderar a hipótese de abandonar este mercado ainda antes do seu colapso final.