Benchmark mostra que o SoC A17 Bionic da Apple é 31% mais rápido do que o A16 Bionic

Um dos objetivos da evolução tecnológica é trazer para o mercado produtos cada vez mais poderosos e velozes. E é sempre interessante ver esses progressos em números. Como tal, foram agora revelados novos dados de um teste de benchmark que mostram que o próximo SoC A17 é 31% mais rápido do que o atual A16 Bionic.

A17 Bionic será 31% mais rápido do que o A16 Bionic

Começam a ser revelados aos poucos alguns detalhes sobre as especificações e o poder do próximo chip topo de gama da Apple, o A17 Bionic. Este será o primeiro construído através do avançado processo de fabrico de 3 nm da gigante TSMC e equipará os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, que serão lançados no próximo mês de setembro.

Mais recentemente foram divulgados os resultados de um teste de benchmark do Geekbench num iPhone 15 Pro onde se verifica que o SoC A17 Bionic será, naturalmente, mais rápido do que o A16 Bionic. Em termos concretos, o próximo chip conseguiu uma pontuação de 3.269 pontos no teste de núcleo único, o que respresenta uma melhoria de desempenho de 31% face aos 2.493 pontos conseguidos pelo seu antecessor A16. Já no teste de múltiplo núcleo, o A17 Bionic conseguiu 7.666 pontos, um incremento de 24% em comparação com os 6.173 pontos do atual SoC dos iPhone 14 Pro e Pro Max.

O A17 Bionic contará com 6 núcleos, em que 2 são de alto desempenho e os restantes 4 destinam-se à eficiência energética. No teste, é revelado que o chip operou a uma frequência de 3,70 GHz, mais 200 MHz do que os 3,50 GHz conseguidos pelo A16 Bionic num iPhone 14 Pro Max.

Para além destes novos resultados, recentemente também foram divulgados detalhes de desempenho da placa gráfica integrada no A17 Bionic do iPhone 15 Pro e os resultados mostram que esta será 43% mais rápida do que a que se encontra no iPhone 14 Pro.