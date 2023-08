Desde que foi dada como certa que a luta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk tem sido uma verdadeira novela. Ambos se mostraram disponíveis e prontos para o combate, mas sem nunca sair nada de concreto. Agora, e num movimento aparentemente final, Mark Zuckerberg cancelou a luta por achar que há falta de empenho de Elon Musk.

Mark Zuckerberg cancela o luta do século

Os dois gigantes das redes sociais, entre outras coisas, estão num estado de aparente guerra de palavras desde que a nova rede social do Instagram surgiu. Com a chegada do Threads que Mark Zuckerberg e Elon Musk trocam galhardetes e palavras mais fortes, num constante estado de provocação.

O culminar destas ações foi o combinar de uma luta entre eles, para que de uma vez por todas se mostrasse qual é o mais capaz e o que levaria o título para casa. Apesar de parecerem focados e quase prontos, nunca foi realmente combinada a data e o local para o embate acontecer.

Este confronto parece agora ter chegado a um fim prematuro, com o homem forte do Facebook a colocar um ponto final. Numa publicação que fez no Threads, revelou que entende que Elon Musk não está empenhado e que é hora de seguir em frente e de se "focar em competir com pessoas que levam o desporto a sério".

Elon Musk não está com empenho no combate

Apresentou ainda alguns momentos que pensa serem importantes para mostrar que estava empenhado em lutar com o dono do X (ex Twitter). Para mostrar o desinteresse, recordou que Elon Musk não confirma uma data, depois diz que precisa de uma cirurgia e agora pede para fazer uma ronda de treinos no quintal de rodada de treino Mark Zuckerberg.

Ainda assim, e mesmo com este fim de tudo, Mark Zuckerberg deixa a porta aberta. Na mesma publicação revela que se Elon Musk estiver mesmo empenhado em combater num evento oficial, ele sabe como o contactar. Até lá, e nas suas palavras, "é hora de seguir em frente".

Elon Musk ainda não deu a sua resposta ou sequer reagiu a esta nova publicação de Mark Zuckerberg. Provavelmente irá publicar uma mensagem no X a marcar a dar a sua opinião e a agendar finalmente uma data e local para o combate do século, pelo menos entre magnatas da Internet.