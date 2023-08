A proteção que o macOS traz aos utilizadores sempre foi tida como acima de toda e qualquer concorrência. Com o aumento de visibilidade que este sistema tem tido, muito mudou e agora está cada vez mais no foco dos hackers. Esse número foi agora materializado e mostra uma evolução perigosa.

Aliado à sua proteção natural e a ser um sistema que era escolhido apenas por alguns, o macOS tem conseguido escapar livre de problemas. Eles existem, naturalmente, mas com um impacto menor e com um interesse também baixo.

Esse cenário mudou nos últimos anos e cada vez mais utilizadores olham para esta proposta da Apple como uma alternativa. Isso é positivo no geral, mas abre a porta para um aumento de situações de segurança que podem ser relevantes.

Os números mais recentes, fornecidos pela Accenture, mostram uma realidade que estava já a ser reconhecida por muitos. Os ataques ao macOS aumentaram, com cada vez mais hackers a olharem para o sistema da Apple como um ponto de interesse.

Do que é descrito, o número de hackers aumentou é dez vezes maior do que em 2019, com a maioria dos incidentes tendo ocorrido nos últimos 18 meses. É reconhecido que o foco continua no Windows, mas o macOS mostra-se cada vez mais interessante.

Explicar este novo fenómeno acaba por ser fácil. É uma combinação do aumento da utilização do macOS em ambientes corporativos, os ganhos potenciais elevados para os hackers e a procura crescente por ferramentas e produtos para macOS. É também certo que esta é uma tendência que irá continuar e até aumentar.

Se por um lado cabe à Apple garantir que as medidas de segurança e proteção estão ativas, há aqui uma atividade que deve ser partilhada. Os utilizadores devem também ser mais conscientes e garantir que os seus sistemas não ficam vulneráveis e que não caem nos ataques mais óbvios, a porta de entrada da maioria dos problemas.