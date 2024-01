Zoom lança a sua app para os Vision Pro, com personas digitais, ficheiros 3D e muito mais

Antes do lançamento dos Vision Pro da Apple, o Zoom revelou a sua próxima aplicação para o visionOS, que também deverá ser lançada a 2 de fevereiro. A nova app traz funcionalidades como o suporte para a "persona", a partilha de objetos 3D, o "Team Chat" e muito mais.

A funcionalidade Persona da Apple faz uma digitalização do rosto do utilizador e permite-lhe ter uma representação espacial de si próprio nos Vision Pro. A aplicação dedicada do Zoom suporta o Persona, permitindo que os participantes na reunião vejam os seus movimentos faciais e das mãos.

O Zoom nos Vision Pro também utiliza a tecnologia de realidade aumentada (RA) dos auscultadores, para que as videochamadas apareçam como uma janela flutuante, misturando-se com o espaço físico do utilizador.

O Zoom nos Apple Vision Pro cria uma experiência imersiva que pode ser dimensionada para o tamanho perfeito, o que é ideal para os utilizadores que querem sentir que estão na mesma sala que os seus colegas e clientes sem a necessidade de equipamento físico ou configuração adicional.

Explica a empresa numa publicação.

Graças à interface tridimensional das aplicações do visionOS, os utilizadores podem partilhar ficheiros 3D no Zoom e ver os objetos ganharem vida no seu ambiente. A empresa utiliza o design de jogos como exemplo de um caso de uso, explicando que poderia permitir aos designers "colaborar e partilhar o mais recente modelo de personagem" com os colegas de equipa.

A partilha de objetos 3D não estará disponível no lançamento, mas o Zoom diz que será lançada no final desta primavera.

Zoom promete o Team Chat e muito mais

O Team Chat e uma funcionalidade a que o Zoom chama "real-world pinning" também vão chegar à aplicação nesta primavera. O Team Chat é o concorrente do Slack do Zoom e permite aos utilizadores partilhar facilmente informações com os colegas. A plataforma de videoconferência lançou seu recurso de conversa em março de 2023.

Por último, os utilizadores dos Vision Pro podem fixar até cinco participantes em reuniões Zoom em qualquer lugar do seu ambiente. Têm também a opção de remover o fundo dos participantes fixados, o que a empresa espera que ajude os utilizadores a sentirem-se mais ligados.

Com um preço de 3.499 dólares, os Vision Pro terão cerca de 200 aplicações dedicadas, incluindo os serviços de streaming Disney+, Amazon Prime Video, entre outros. No entanto, é de salientar que a Netflix, o Spotify e o YouTube não constam na lista, o que pode significar que algumas empresas não acreditam que os Vision Pro tenham tanto sucesso inicialmente.

