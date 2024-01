YouTube, Spotify e Netflix fora da lista de aplicações dos Apple Vision Pro

O lançamento dos Apple Vision Pro está a tornar-se complicado. As pré-encomendas começam hoje nos EUA, com entregas previstas para 2 de fevereiro. As principais aplicações, como o YouTube, Spotify e Netflix, confirmaram que os seus serviços não estarão disponíveis no lançamento dos Vision Pro.

Embora venha a ser possível aceder a estas plataformas através do browser, trata-se de ausências notáveis de aplicações que são praticamente essenciais para um dispositivo tão orientado para a multimédia. Este facto, associado ao lançamento limitado, levanta algumas dúvidas sobre os primeiros passos da Apple com os Vision Pro.

É provável que o catálogo de aplicações seja um deserto

O VisionOS, sistema operativo dos Vision Pro, suporta tanto aplicações para iPhone como para iPad. O senso comum dir-nos-ia que, neste cenário, bastaria abrir a App Store e fazer download destas aplicações. Mas não será assim tão fácil.

Os programadores podem optar por não participar no App Store Connect se não quiserem que as suas aplicações estejam disponíveis na Vision Pro Store. A MacStories conseguiu aceder ao repositório de aplicações que estarão disponíveis no futuro e a lista de ausências é notável.

Não se espera que aplicações como a Netflix, YouTube e Spotify tenham as suas apps prontas no lançamento. Não são as únicas que ficaram de fora: Instagram, Facebook, WhatsApp e TikTok também não estarão disponíveis no lançamento. O Google, o Gmail e o Chrome também não estão presentes.

Nada impede o acesso a estas aplicações através do Safari, mas um dos pontos-chave dos Vision Pro é o acesso a um ecossistema de aplicações especialmente otimizado para o seu sistema operativo.

As notícias não são animadoras, mas há que ter cuidado. O facto de estas aplicações não estarem disponíveis no lançamento não significa que os Vision Pro não seja compatível com elas. Ninguém sabe o que vai acontecer algumas semanas após o lançamento do produto. Sendo este tão importante para o ecossistema da Apple nos próximos anos, é mais do que provável que não demore muito até encontrarmos estas plataformas otimizadas para o VisionOS.

