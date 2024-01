Apple anuncia que os Vision Pro permitirão ver filmes do Disney+ em 3D

A Apple anunciou que há mais coisas interessantes que se podem fazer nos Vision Pro. A empresa afirmou que os utilizadores poderão transmitir e descarregar mais de 150 filmes e programas de televisão em 3D dos principais serviços de transmissão, incluindo o Disney+.

A lista de filmes disponíveis inclui Avatar: The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse e The Super Mario Bros. Movie.

Na Disney, estamos constantemente à procura de novas formas de entreter, informar e inspirar, combinando uma criatividade excecional com tecnologia inovadora para criar experiências verdadeiramente notáveis. Os Apple Vision Pro são uma plataforma revolucionária que aproximará os nossos fãs das personagens e histórias que adoram, ao mesmo tempo que os fará mergulhar mais profundamente em tudo o que a Disney tem para oferecer.

Afirmou Bob Iger, CEO da Disney.

Ao entrar numa odisseia visual cativante, os Vision Pro impressionam com uma densidade de píxeis superior à de uma televisão 4K. Melhorada pelo áudio espacial avançado, convida os utilizadores a entrar num espaço para desfrutar dos mais recentes conteúdos dos melhores serviços de streaming.

Para além do entretenimento, oferece uma viagem a paisagens de cortar a respiração através dos "Ambientes" e introduz encontros sem precedentes na vida real, como a perspetiva de interagir com dinossauros de uma forma anteriormente inconcebível.

Os Apple Vision Pro são o derradeiro dispositivo de entretenimento. Os utilizadores podem transformar qualquer lugar da casa, desfrutar de concertos e aventuras pessoais com o Apple Immersive Video, interagir com criaturas pré-históricas realistas no Encounter Dinosaurs e até aterrar na superfície da lua utilizando o Environments.

Afirmou Greg Joswiak, vice-presidente sénior de Marketing Mundial da Apple.

No entanto, os utilizadores nas redes sociais ainda não têm a certeza se as melhorias feitas pela Apple são suficientemente significativas para justificar o elevado custo de 3.499 dólares.

Eles expressam a esperança de que a tecnologia se torne popular para que todos possam desfrutar de filmes 3D em casa sem precisar de óculos caros e, idealmente, deve funcionar com outros dispositivos que não os da Apple.

A Apple anunciou que os utilizadores podem transferir e ver programas de televisão, filmes, desporto e muito mais utilizando aplicações de serviços de transmissão populares como Disney+, Amazon Prime Video, TikTok e muitos, muitos mais.

