Apple Vision Pro estarão disponíveis para venda já em fevereiro

A Apple decidiu acelerar os processos e prepara-se para lançar os Vision Pro, os seus óculos de realidade virtual e aumentada. Depois de supostos rumores no final de 2023, a empresa de Cupertino confirmou hoje que os seus Vision Pro estarão disponíveis para venda no próximo mês de fevereiro.

Apple Vision Pro: sucesso ou fracasso?

A Apple disse nesta segunda-feira que o seu dispositivo Vision Pro estará disponível nos Estados Unidos a partir de 2 de fevereiro. Esta é uma aposta cara, mais de 3 mil euros, que virá para um segmento onde outras empresas, como a Meta, com o seu Quest 3, tentam ganhar tração.

Os Vision Pro são a aposta mais cara da Apple desde o lançamento do iPhone, há mais de uma década. Os óculos de realidade aumentada custam a partir de 3499 dólares (cerca de 3200 euros) e são três vezes mais caros do que os auscultadores mais caros da linha de dispositivos de realidade mista e virtual da Meta.

Os Vision Pro da Apple podem ser pré-encomendados a partir de 19 de janeiro às 5h PST (13 horas de Portugal continental), disse a empresa. O dispositivo utiliza um novo chip chamado R1 que processa as informações dos seus sensores em menos tempo do que um piscar de olhos.

Os auscultadores vão testar um mercado repleto de dispositivos que ainda não ganharam força entre os consumidores e colocam a empresa em concorrência direta com a Meta, após anos de confrontos entre as empresas sobre questões como a privacidade dos utilizadores e o controlo das plataformas de desenvolvimento.

O dispositivo tem de estar sempre ligado a uma fonte de alimentação. A Apple afirmou que tentou reduzir o peso dos auscultadores com uma bateria externa, que pode durar até 2 horas.

O dispositivo de realidade mista Quest Pro, topo de gama da Meta, que combina a realidade virtual com a transmissão de vídeo do mundo real, oferece cerca de duas horas de duração da bateria diretamente nos óculos, sem uma bateria externa. Mas o potencial do equipamento da Apple é muito superior, pelo prometido no dia da apresentação.

Em setembro, a Apple lançou uma nova série de iPhones com uma estrutura de titânio, um chip mais rápido e melhores capacidades para jogar videojogos, mas não aumentou os preços no meio de uma queda global dos smartphones.