Vision Pro da Apple poderão estar disponíveis em fevereiro de 2024

A Apple decidiu acelerar os processos e está a preparar-se para lançar os Vision Pro, os seus óculos de realidade virtual e aumentada, nos primeiros meses de 2024.

A Apple está a acelerar em todas as frentes para lançar em fevereiro. Note-se, no entanto, que inicialmente será limitado aos Estados Unidos.

Em primeiro lugar, a produção dos Apple Vision Pro está em pleno andamento na China. Apesar da complexidade que envolve o fabrico devido à enorme carga tecnológica, a linha de produção asiática está a funcionar a um ritmo excelente há semanas. Se continuar assim, a equipa de Tim Cook espera ter unidades suficientes em janeiro para satisfazer a procura inicial um mês depois.

Por outro lado, durante a semana em curso, a Apple começou a enviar e-mails aos programadores para se prepararem para o lançamento iminente. Muitos deles estão a trabalhar em aplicações que tirarão partido tanto do hardware como do software dos óculos. Grande parte do sucesso dos Apple Vision Pro depende, tal como aconteceu com o iPhone, da criatividade dos programadores.

Os funcionários da Apple Store serão fundamentais nos Vision Pro

Em janeiro, a Apple dará início a um processo de formação para os seus funcionários das lojas. O plano é que dois funcionários de cada loja dos EUA se desloquem ao Apple Park para conhecerem todas as novas funcionalidades que serão incluídas nos Vision Pro aquando do seu lançamento.

A Apple acredita que o conhecimento e o envolvimento dos funcionários das lojas serão fundamentais para impulsionar as vendas iniciais dos Vision Pro. Não só precisam de conhecer todas as funcionalidades, como também precisam de saber como o manusear para o colocar corretamente na cabeça do cliente. Um pequeno erro neste domínio pode arruinar toda a experiência.

De acordo com a fonte, as sessões de formação serão repartidas por vários dias. Uma vez terminadas, os empregados terão de transmitir o que aprenderam aos seus colegas. Além disso, terão acesso a uma aplicação especial que permite analisar a cabeça do utilizador para um ajuste confortável.

Agora, é estranho que, com o lançamento do seu produto mais importante em muito tempo a aproximar-se, não estejam a fazer muito barulho. Gurman acredita que isso se deve ao facto de os Apple Vision Pro estarem inicialmente disponíveis apenas nos EUA.

Além disso, a procura inicial poderá ultrapassar a capacidade de produção da Apple, o que poderá fazer com que algumas pessoas não encontrem o dispositivo nas lojas durante vários meses. Por conseguinte, não faria sentido promover um produto cujo stock será limitado.

É claro, portanto, que embora a Apple confie plenamente nas capacidades dos Vision Pro, desta vez terá de fazer um esforço suplementar para conquistar o mercado. A prioridade da empresa californiana é que os clientes experimentem os óculos antes de abrirem a carteira. Para o conseguir, o envolvimento dos trabalhadores será essencial.

