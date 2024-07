Esta é uma das melhores funcionalidades do YouTube! E provavelmente nunca a usa

Hoje em dia, com a febre dos conteúdos curtos, é bastante provável que lhe custe ver vídeos de 30 minutos seguidos no YouTube, pelo que prefere ver por partes. O problema é que muitas vezes até acaba por se esquecer de terminar esses vídeos. Pois bem, a lista de reprodução "Ver mais tarde" pode resolver este tema, mas muitos esquecem-se que ela existe, e a razão é óbvia...

Por que é que nos esquecemos de usar o "Ver mais tarde" do YouTube?

Existem alguns fatores que contribuem para que nos esqueçamos do "Ver mais tarde". O primeiro é o facto de tanto a opção "Guardar" como a própria lista de reprodução estarem demasiado enterradas na interface. Se quisermos guardar um vídeo no computador, temos de clicar nos três pontos para abrir o menu adicional, clicar em "Guardar" e depois selecionar a lista de reprodução "Ver mais tarde". Também é estranho que utilizem o estilo de ícone "Adicionar à lista de reprodução" em vez do tradicional ícone "Guardar" no YouTube.

O botão "Guardar" está menos escondido na aplicação móvel do YouTube, mas continua a ser precedido por "Gosto", "Não gosto", "Partilhar", "Transferir", e "Clipe". Embora o botão "Gosto", "Não gosto" e "Partilhar" façam sentido antes do botão "Guardar", não se pode deixar de pensar que os outros botões foram colocados de forma deliberada e tática para promover os Shorts, o Premium e as doações em detrimento de uma função essencial da aplicação.

Pelo menos, utilizam o ícone Guardar mais tradicional a que estamos habituados noutras plataformas. Se está fora da vista, está fora da mente, e é por isso que muitos se esquecem que ele existe.

Esta funcionalidade não devia ser uma lista de reprodução...

Talvez a razão pela qual nos esquecemos do "Ver mais tarde" seja o facto de ser uma lista de reprodução à qual se acede através das listas guardadas, em vez de uma secção dedicada a "Vídeos guardados". Há qualquer coisa no facto de estes vídeos guardados serem uma lista de reprodução que não faz sentido.

Estas listas de reprodução são mais destinadas a conteúdos relacionados com temas que são melhor apreciados de uma forma selecionada, e não como um apanhado de vídeos guardados.

O YouTube está realmente a começar a mostrar a sua idade, uma vez que a lista de reprodução "Ver mais tarde" existe há mais tempo do que algumas das nossas plataformas de vídeo online favoritas. Embora a nostalgia do YouTube seja apreciada, gostava que a aplicação a ignorasse desta vez e nos desse um espaço dedicado aos vídeos guardados.

Leia também: