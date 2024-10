Após testes, a DHL revelou que o Tesla Semi “excedeu as expectativas”

O camião elétrico da Tesla não tem deixado as empresas que apostam nele ficar mal, com mais uma a demonstrar a sua qualidade. A DHL revelou que, após testes, o Semi "excedeu as expectativas".

No verão, a DHL testou o camião elétrico da Tesla durante um período experimental com os seus parceiros da cadeia de abastecimento dos Estados Unidos.

Durante duas semanas, a DHL Supply Chain USA analisou de perto o Tesla Semi, integrando o camião elétrico em 5000 km de operações normais a partir de Livermore, Califórnia.

O ensaio incluiu um longo percurso de 625 km, no qual o Semi circulou totalmente carregado, com um peso bruto combinado de 34 toneladas. Conforme anunciado pela DHL, os resultados confirmam a capacidade do camião elétrico para transportar cargas úteis típicas da DHL numa longa distância com um único carregamento.

Durante o ensaio, o veículo experimental atingiu uma média de 1,72 kWh por milha, operando a velocidades superiores a 80 km/h, em média, durante mais de metade do seu tempo na estrada. O resultado excedeu as nossas expectativas e até mesmo a classificação da própria Tesla.

Considerando que 1,7 kWh de eletricidade pode custar 0,15 dólares, nos Estados Unidos, abre-se a oportunidade de reduzir significativamente o custo de funcionamento dos camiões da DHL e de outras empresas de transporte de mercadorias.

Após os testes e confirmando a sua capacidade, a DHL afirma que está "pronta para avançar" com o Semi da Tesla. Neste momento, aliás, a empresa está a planear a integração do veículo na sua divisão dos Estados Unidos.

Ainda que não haja planos conhecidos nesse sentido, eventualmente, poderemos ver o camião elétrico a circular pela Europa em nome da DHL. Afinal, a empresa opera nos países europeus e a Tesla pretende trazer o Semi para cá.

