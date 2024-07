Dica: como impedir que os canais do YouTube que não lhe interessam apareçam no feed

Há alguns canais do YouTube que não quer ver. Talvez produzam conteúdo de baixa qualidade e clickbait, ou as opiniões do criador não coincidem com as suas. Seja qual for o caso, saiba como impedir que canais que não quer ver apareçam no seu feed do YouTube.

Como "bloquear" um canal do YouTube

Em termos estritos, não é possível bloquear completamente um canal do YouTube. Em vez disso, utilizando uma opção incorporada, pode impedir que este apareça nas suas recomendações e no seu feed. No entanto, isto não o impede de ver o canal noutros locais, como nos resultados de pesquisa ou em sites externos.

Quando bloqueia um canal do YouTube, esse bloqueio é aplicado ao nível da conta para melhorar as suas recomendações do YouTube. Se bloquear um canal no seu computador, este é automaticamente bloqueado no seu telemóvel. Lembre-se de que mais ninguém saberá que bloqueou um canal. Isto inclui o proprietário do canal - não recebe qualquer notificação e não aparece nas suas estatísticas. Portanto:

1. Inicie sessão na sua conta do YouTube, caso ainda não o tenha feito.

2. Encontre um vídeo de um canal que pretende bloquear na página inicial do YouTube (isto não funciona a partir de outra página).

3. Clique nos três pontos verticais junto ao título do vídeo.

4. Selecione "Não recomendar canal".

5. Se tiver cometido um erro, selecione "Anular".

Quando bloqueia um canal com a funcionalidade incorporada do YouTube, esta aplica-se apenas ao seu feed inicial. Por isso, o canal que bloqueou pode continuar a aparecer nos resultados da pesquisa do YouTube.

Enganou-se? Saiba como desbloquear

Infelizmente, a menos que selecione "Anular" imediatamente após bloquear um canal, não pode desbloquear individualmente, nem pode ver uma lista de canais que bloqueou se utilizar a funcionalidade incorporada do YouTube. Em vez disso, tem de limpar o seu histórico de recomendações, o que desbloqueia tudo.

No entanto, tenha em atenção que isto pode fazer com que a plataforma recomende vídeos de canais que bloqueou anteriormente, por isso, utilize-o com cuidado.

1. Vá até à sua página "A minha atividade Google".

2. No menu localizado no lado esquerdo, clique em "Outras atividades".

3. Na secção "Feedback do tipo 'Não me interessa' do YouTube", clique em "Eliminar".

4. Clique novamente em "Eliminar" para confirmar.

O algoritmo de recomendação do YouTube acerta em muita coisa, mas também erra. Por vezes, vemos um vídeo e somos inundados com inúmeras recomendações para esse canal. Mas e se não gostou do vídeo? Elimine o ruído, "bloqueie" o canal e melhore a sua experiência na aplicação.

