Trânsito: a sua fila é sempre mais lenta que as outras?

Está no meio do trânsito com o seu veículo e tem a sensação que as outras filas estão a andar e a sua não? Pois, acontece com regularidade, mas há estudos que explicam tal situação.

Segundo um estudo da Universidade de Harvard, nos EUA, tal acontece porque os condutores têm “aversão ao último lugar”. De acordo com o que foi estudado, quando as pessoas se colocam numa fila, a pé ou de carro, ficam, ao fim de uns minutos, impacientes pelo tempo que julgam que a espera vai levar.

Para tentar ultrapassar tal situação, as pessoas começam a mudar de fila. O resultado é que a mudança de fila, ou até várias mudanças de fila, acabam por (às vezes) fazer com que as pessoas percam mais tempo do que se, simplesmente, permanecessem na fila inicial, segundo é referido.

Como "contornar" tal cenário no trânsito?

De acordo com o estudo, para evitar o desconforto e a “aversão ao último lugar”, os condutores devem:

Tentar abstrair-se do andamento das restantes filas

Escolher a fila mais à esquerda. Tal opção porque a maioria das pessoas são destras e, dizem os cálculos matemáticos, têm tendência a escolher também a fila da direita.



Além do cenário de muito trânsito nas estradas, o estudo da Universidade de Harvard refere que tal se aplica em filas para o cinema, para concertos, para os refeitórios, etc.