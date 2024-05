Apple adiciona finalmente ao iPhone alertas para localizadores Bluetooth de terceiros

Com o iOS 17.5, os iPhones podem agora alertar o utilizador quando localizadores Bluetooth não autorizados estão a segui-lo, mesmo que não sejam AirTags.

Localizadores não são para stalkers

A Apple e a Google criaram uma especificação industrial para fazer face aos riscos de segurança dos dispositivos de localização Bluetooth.

A empresa anunciou esta semana que implementou alertas para localizadores Bluetooth desconhecidos de terceiros no iOS 17.5, depois de a Google ter começado a implementá-los em dispositivos Android com a versão 6.0 e superior em dezembro passado.

A norma Detecting Unwanted Location Trackers (DULT) é uma iniciativa multiplataforma concebida para evitar que os localizadores Bluetooth, como as AirTags da Apple, sejam utilizados indevidamente para localizar pessoas sem o seu conhecimento.

Esta especificação permite que os dispositivos iOS e Android detetem e alertem o utilizador quando um localizador em conformidade com a norma está a viajar consigo e o seu proprietário não.

Acordo entre iOS e Android contra uso errado de localizadores

A Apple afirmou num comunicado de imprensa que irá receber um alerta de “[objeto] encontrado a mover-se consigo” no seu iPhone se um dispositivo de localização Bluetooth desconhecido se mover consigo “ao longo do tempo, independentemente da plataforma com a qual o dispositivo está emparelhado”.

Poderá ver o identificador do localizador, fazer com que o localizador reproduza um som para que o possa encontrar e até descobrir como o desativar.

Embora a Apple tenha lançado os AirTags sem a capacidade de alertar os utilizadores do Android se alguém os estivesse a seguir, corrigiu isso com uma aplicação para Android alguns meses mais tarde.

Desde que a Google implementou o DULT em dezembro, a função está agora integrada no Android. Mas com a rede Find My Device melhorada da Google agora ativa e a ser implementada para os utilizadores do Android, o potencial para dispositivos de terceiros seguirem pessoas sem saberem pode crescer exponencialmente.

Para evitar este tipo de preocupações de privacidade válidas, a Google afirmou que iria esperar que a Apple implementasse a norma DULT no seu ecossistema antes de adicionar o suporte para etiquetas de localização Bluetooth à rede Encontrar o meu dispositivo.

Agora que a Apple adicionou a norma ao iOS, é provável que muitos destes novos localizadores Bluetooth sejam lançados em breve.

A Chipolo e a Pebblebee já anunciaram etiquetas, e espera-se que os dispositivos da Motorola, Jio e Eufy sejam lançados em breve.

Estas empresas afirmaram que irão suportar a norma, e a Samsung e a Tile (que também irá suportar o seu próprio Find com a rede Life360) comprometeram-se anteriormente a suportá-la.