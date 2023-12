Análise Galaxy SmartTag2 da Samsung

Os dispositivos de localização de objetos estão na moda e são cada vez mais úteis. Seja para localizar a sua bagagem, seja para o proprietário saber onde está o seu carro, muitos são os cenários onde estas etiquetas de localização são usadas. Depois de termos conhecido o AirTag da Apple, vamos deixar hoje a análise a um concorrente de peso, o Galaxy SmartTag2 da Samsung.

Galaxy SmartTag2, a etiqueta da Samsung que encontra os seus itens

A Samsung apresentou recentemente a segunda versão da sua etiqueta de localização. Esta traz agora funcionalidades de ponta para o utilizador poder seguir os seus objetos com mais precisão.

Segundo a própria comunicação da empresa, com o Galaxy SmartTag2, a Samsung pretende garantir que as pessoas podem encontrar os seus pertences de maneira fácil e intuitiva. Com uma experiência de localização aprimorada e bateria de maior duração, o Galaxy SmartTag2 proporcionará maior tranquilidade por mais tempo e em mais situações.

Características

O Galaxy SmartTag2 mantém muitos dos recursos populares do Galaxy SmartTag e Galaxy SmartTag+.

Este dispositivo utiliza os recursos Bluetooth Low Energy (BLE) e UWB, aproveitando a tecnologia de Realidade Aumentada (RA) Find para guiar visualmente as pessoas em direção ao seu item usando a câmara do smartphone Samsung Galaxy. Além disso, o Galaxy SmartTag2 funciona dentro do alcance máximo do Bluetooth de 120 metros e pode controlar eletrodomésticos inteligentes através da aplicação SmartThings.

Conectividade : Bluetooth Low Energy (BLE) e UWB;

: Bluetooth Low Energy (BLE) e UWB; Pesquisa através de realidade aumentada (AR Find) : Sim;

: Sim; Modo perdido com marcação NFC : Sim;

: Sim; Certificação : IP67;

: IP67; Duração da bateria : 700 dias;

: 700 dias; Dimensões : 28,8 x 52,44 x 8 mm;

: 28,8 x 52,44 x 8 mm; Peso : 13,75;

: 13,75; Compatível com : Samsung Galaxy (smartphone + tablet) com Android 9.0 e superior.

: Samsung Galaxy (smartphone + tablet) com Android 9.0 e superior. Preço: 39,90 euros (4 Pack: 129,90 €)

O poder da app SmartThing

Para centralizar todas as funcionalidades, a Samsung tem na sua aplicação SmartThings Find o centro nevrálgico. Esta ferramenta também sofreu melhorias. Agora, os Galaxy SmartTags recém-registados instalam um atalho para a app no smartphone, permitindo que as pessoas iniciem o SmartThings Find mais rapidamente.

Além disso, a aplicação agora apresenta uma visualização de mapa em ecrã total e uma interface intuitiva, tornando a experiência ainda mais contínua.

Outra boa novidade é que ao trocar de smartphone Galaxy, o SmartTag2 sincroniza automaticamente o novo dispositivo Galaxy usando a sua conta Samsung.

Uma dos problemas que poderá limitar a rede Find My Mobile é quando os utilizadores de smartphones Samsung não fazem login no serviço Samsung (porque neste equipamento Android é opcional). Isso limita a área de abrangência da deteção das SmartTags.

As pessoas podem aproveitar o Galaxy SmartTag2 durante mais tempo com o novo Modo de Economia de Energia, disponível com o Modo Normal aprimorado.

Para quem depende do SmartTag2 para localizar itens continuamente, o Modo de Economia de Energia é a opção perfeita para manter a vida útil da bateria e, ao mesmo tempo, garantir que o utilizador possa ficar de olho nos seus itens. Com o Modo de Economia de Energia, a bateria do Galaxy SmartTag2 agora dura até 700 dias, mais que o dobro dos modelos anteriores do Galaxy SmartTag.

Mesmo no Modo Normal, a vida útil da bateria é estendida para 500 dias, um aumento de 50% face aos modelos anteriores. Com a flexibilidade de alternar entre dois modos, as pessoas podem localizar os seus objetos de valor durante mais tempo – desde chaves de carros até bicicletas.

Recursos intuitivos tornam a localização de itens perdidos mais fácil do que nunca

O novo Modo Perdido do Galaxy SmartTag2 permite que as pessoas insiram as suas informações de contacto através de uma mensagem. Assim, qualquer pessoa que encontrar um objeto com um Galaxy SmartTag2 acoplado, pode usar o smartphone para ler a tag e ver a mensagem e os dados de contacto do proprietário.

Isso significa que um Galaxy SmartTag2 acoplado à coleira de um animal de estimação é agora uma maneira prática de garantir que o número de telefone do tutor está sempre presente, na maioria dos lugares por onde o animal possa andar.

O Galaxy SmartTag2 também traz um modo passear com o seu animal de estimação, tornando mais fácil registar os passeios.

O Modo Perdido funciona com qualquer dispositivo móvel com leitor NFC e navegador da web.

O Galaxy SmartTag2 agora oferece um recurso aprimorado Compass View (Visualização de Bússola). Esta funcionalidade permite melhorar a experiência ao fornecer setas para mostrar a direção e a distância do Galaxy SmartTag2 em relação ao seu proprietário.

Este modo está disponível em qualquer smartphone Galaxy compatível com UWB, como o Galaxy S23 Ultra 5G.

Design muito interessante

Sim, não pode só ser eficaz, pois hoje o utilizador avalia o produto também pelo seu aspeto. A Samsung sabe disso e a nova versão SmartTag está mais compacta, com um design em forma de anel pensado na facilidade de uso.

A argola de metal aumenta a durabilidade do produto usando metal na parte interna da argola para maior resiliência e versatilidade para ser acoplada aos clipes e porta-chaves. Os acessórios também podem ser fixados em bolsas e bagagens.

A durabilidade do Galaxy SmartTag2 também foi atualizada com uma classificação IP676 para resistência à água e poeira. Isso permite que as pessoas localizem os itens em ambientes ainda mais desafiadores, como quando viajam ao ar livre.

Se a ideia é colocar este localizador na coleira do seu animal de estimação, então não se preocupe. Mesmo que ele vá beber até a água lhe chegar ao pescoço, ou saltar por entre os mais íngremes locais da vizinhança, o dispositivo foi produzido num polímero rijo e robusto, para evitar um desgaste rápido.

Segurança e privacidade... como estamos?

Apesar da popularidade destes dispositivos, paira sobre eles a nuvem negra da privacidade. No entanto, e como podemos ver quer no site na apresentação do produto, quer depois na própria aplicação SmarThings, tem constantes alertas de segurança e privacidade.

A empresa refere mesmo que continua comprometida em proteger a privacidade dos utilizadores Galaxy, sendo que a localização do dispositivo só será disponibilizada com a permissão do utilizador.

A rede SmartThings Find também criptografa os dados e é compatível com Samsung Knox para uma camada extra de segurança. Além disso, a desativação do Modo Perdido oculta imediatamente as informações de contacto dos proprietários e apaga a mensagem deixada pelo dono do dispositivo.

Para os utilizadores do Samsung Galaxy, o SmartThings Find também pode fornecer segurança através do recurso “Alertas de tags desconhecidas”.

Esta função alerta as pessoas sobre qualquer seguimento não autorizado, enviando uma notificação se o SmartThings Find detetar um SmartTag desconhecido a seguir um "terceiro". Esta ação ajuda na proteção das pessoas e previne o abuso de serviços de localização.

Veredito

Bom, é inevitável a comparação com um dos mais populares do mercado, o AirTag da Apple. E não, esta solução da Samsung não fica nada atrás, bem pelo contrário. Se não fosse a limitação de os smartphones da Samsung não trazerem o SmartThings Find ativo nativamente, esta seria seguramente a maior e mais eficaz rede do mundo.

É aqui onde a Apple tem mais vantagem, já que, quer no design do dispositivo, quer na qualidade das funcionalidades oferecidas pela aplicação que gere a rede, a empresa de Cupertino fica alguns pontos à frente.

Agora, é importante sublinhar que a Samsung foi inteligente ao fundir na aplicação SmartThings o que a Apple tem na aplicação Casa com o Find my (app Encontrar em português). Isso permite gerir muitos dispositivos e ações num só lugar. Claramente um ponto a favor da marca sul-coreana.

Portanto, se quer uma etiqueta localizadora e tem um Samsung, então não tem escolha melhor. Use a Galaxy SmartTag2 e faça muita publicidade entre amigos e conhecidos (e desconhecidos) para que tenham o login feito na conta Samsung.