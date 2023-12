Microsoft ajuda o Android? Chegou o Copilot (um estilo de ChatGPT)

A Inteligência Artificial está a começar a fazer parte de tudo o que usamos e o smartphone não é exceção. A Microsoft lançou hoje o Copilot para Android e já o pode ter no seu smartphone.

O Copilot é a porta de entrada da Microsoft para a IA e tudo o que esta pode trazer. Com um lugar já garantido no Windows 11, tinha ficado a dúvida se esta novidade poderia ou não chegar a outros sistemas, como o Windows 10 ou até o Android.

A nova app Copilot para Android não é totalmente nova. À primeira vista, parece semelhante à app Bing Chat, que ainda permite aceder os mesmos recursos de chat. Além disso, é possível usar o Copilot no Edge da Microsoft para Android, SwiftKey, Skype e muito mais.

Tal como referido aqui, o Copilot para Android oferece um conjunto vasto de funcionalidades que já estão disponíveis no Desktop. Podemos fazer questões complexas, gerar imagens usando o DALL-E 3, escrever documentos ou e-mails ou apenas ter uma conversa casual sobre qualquer tema. Além disso, a app permite ativar ou desativar o GPT-4 adicionado recentemente.

O Copilot está atualmente disponível apenas para Android. No entanto, os utilizadores do iOS não devem se sentir abandonados, pois os mesmos recursos podem ser usados via Bing, que podemos usar no iOS (ver este link). Para quem tem Android pode experimentar já a nova app Copilot, obtenha-o gratuitamente na Google Play Store .