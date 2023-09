A chegada do Android 14 parece estar eminente e nem assim a Google parece abrandar. Ainda antes deste lançamento, a gigante das pesquisas revelou agora uma nova imagem para o seu sistema móvel e, ao mesmo tempo, trouxe muitas novidades para as suas apps e para os seus serviços dedicados ao Android.

O Android tem agora uma nova cara

Apesar de estar focada em várias frentes, a mudança agora apresentada tem uma face muito mais visível que as demais. Falamos da imagem associada ao sistema operativo e ao seu robot, que ganham agora uma reformulação profunda para se tornar ainda mais apelativa.

A Google quer que o seu logótipo tenha aparência 3D, com variações coloridas conforme a ocasião exigir. A marca quer que este pareça tão dinâmico quanto o próprio Android e assim revelar a verdadeira essência deste sistema que quer conquistar o mercado.

Além desta mudança visual, há outra. A fonte passa a ser mais próxima da que é usada no logótipo da Google, e também o nome passa a ser escrito com maiúsculas.

Novidades da Google nos smartphones

Em termos de apps e serviços, o widget Assistant At a Glance foi renovado, com o objetivo de trazer informações úteis usando a IA. O recurso de acessibilidade Perguntas e Respostas sobre Imagens no Lookout permite usar comandos de voz ou escrever perguntas para saber mais detalhes sobre imagens com descrições de áudio de conteúdo visual.

O Google Wallet também recebe novidades, com a possibilidade de carregar passes com códigos de barras e códigos QR. Por fim, está uma atualização do Android Auto. Esta traz suporte ao Webex e Zoom. O condutor poderá participar de reuniões via áudio e visualizar os horários no ecrã do carro.

A Google promete que o novo visual do Android começará a ser visto em breve em cada vez mais locais, até se tornar o padrão. Quanto aos serviços e apps, as novidades também devem chegar em breve a todos os smartphones que usam este sistema.