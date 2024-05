O dia de ontem na I/O foi dedicado à IA e à forma como a Google tem desenvolvido as suas propostas neste campo. Foi uma apresentação rica em novidades e com algumas surpresas interessantes. Uma delas mostrou que a Google vai integrar a IA do Gemini no Android e as vantagens são óbvias.

Ainda estamos certamente longe de ver propostas como o Project Astra a ser usado no dia a dia, mas a sua existência mostra como será o caminho. A Google aposta totalmente na IA e na sua integração com os seus serviços e outras propostas, em especial no Android.

Após ter mostrado o Gemini como uma app, a gigante das pesquisas quer agora integrar este modelo de IA no seu sistema operativo. O Android deverá receber ainda mais propostas neste campo, mas desta vez integrado diretamente no seu núcleo e como sendo algo natural e acessível a todos.

A partir de agora, o Circle to Search, um recurso introduzido no Galaxy S24 Series, pode ajudar os alunos a fazer os trabalhos de casa. Oferecerá instruções passo a passo sobre como resolver problemas de física e matemática. Atualizações futuras permitirão trabalhar com tarefas ainda mais complexas com fórmulas simbólicas, diagramas, gráficos e muito mais.

As próximas atualizações do Gemini permitirão trazer o novo assistente para o primeiro plano em qualquer app e arrastar o seu conteúdo para outras aplicativos, fazer perguntas sobre coisas no ecrã e muito mais. O seu modelo Nano local, no dispositivo, irá tornar-se multimodal. Isso significa que o Gemini Nano será capaz de processar não apenas texto, mas também sons, linguagem falada, imagens e muito mais.

Por fim, o Gemini Nano será melhor na deteção de fraudes, fornecendo alertas em tempo real durante uma chamada. A Google afirma que o modelo pode detetar padrões de tentativas de golpes, mantendo todas as conversas e dados relacionados exclusivamente no dispositivo.

Espera-se que durante os próximos dias da I/O se conheçam mais novidades sobre esta integração e o que esperar dela. Com este passo, a Google ganha uma vantagem única sobre a concorrência, que ainda depende de apps e de propostas de terceiros para ter a IA presente e a ser explorada.