Project Astra: a Google quer uma IA universal que consegue ler tudo à nossa volta

Todos sabiam que a I/O deste ano ia ser focada na IA. Este é o tema do momento para a Google e para muitas das empresas de tecnologias. Uma das apresentações feitas veio mostrar isso mesmo. O projeto Astra quer criar uma IA que consegue ler tudo o que se passa à nossa volta.

Têm sido muitas as novidades que a Google já mostrou na I/O, que decorre há poucos minutos. Todas assentam na IA e no que esta pode trazer para os serviços da gigante das pesquisas.

Uma das mais impressionantes é mesmo o Project Astra, que foi demonstrado num vídeo apresentado e que já ontem tinha sido revelada. Com um simples smartphone é possível interagir com tudo o que está presente e com a IA.

Esta consegue ler os elementos do ambiente onde está presente e interagir com o utilizador com base nessa informação. Isso vai assim permitir muito e garantir ainda mais. O exemplo inicial foi a identificação de um objeto que produzisse com e rapidamente foi identificado umas colunas.

Seguiram-se depois vários pontos de interação, sempre com a informação que a IA leu da câmara do smartphone. O ponto máximo foi mesmo a memória de onde estavam um óculos e a ajuda para resolver problemas num esquema num quadro.

Este é o primeiro passo para a criação de uma integração ainda maior da IA no dia a dia. A Google parece assim estar no topo destes desenvolvimentos e as suas propostas estão à frente de muita concorrência.