Gundam Breaker 4 já tem data de lançamento.

A Bandai Namco revelou recentemente a data de lançamento oficial de Gundam Breaker 4 e com ela chegou um novo trailer. Venham ver.

Eis uma boa novidade para todos os fãs de Gunplas e Gundam Breaker. Isto, porque a Bandai Namco revelou nos últimos dias que Gundam Breaker 4 será lançado a 29 de Agosto de 2024 para a Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam.

O videojogo, desenvolvido pela Crafts & Meister, corresponde ao próximo episódio da série de jogos hack and slash looter e as reservas já estão disponíveis.

Foi também revelado um novo trailer de Gundam Breaker 4, no qual os jogadores podem descobrir mais sobre a personalização, incluindo a presença de SD Gundam, bem como a possibilidade de alterar o tamanho de todas as peças individualmente e criar a sua própria predefinição de cor com base nas suas preferências ou no seu Gundam favorito.

Gundam Breaker 4 colocará jogadores a lutar contra os seus inimigos a solo ou até dois jogadores no modo multiplayer coop. Além disso, o videojogo volta às raízes da série e permite que os jogadores criem o Gunpla dos seus sonhos com uma grande coleção de trajes e peças móveis, bem como um novo modo diorama.

As reservas digitais para as edições Standard, Deluxe e Ultimate de Gundam Breaker 4 já estão disponíveis para a PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam. As reservas digitais na Nintendo Switch chegam mais tarde. Os jogadores podem reservar agora para obter o seguinte bónus:

Desbloqueio antecipado de RX-78 Gundam Recirculation Colour

Desbloqueio antecipado de peças para construção

A Edição Deluxe de Gundam Breaker 4 contém os seguintes elementos:

Passe de Temporada

Bónus do Passe de Temporada – Peças Gambarrel Strike Gundam (Gundam Breaker Ver.)

Desbloqueio antecipado de 15 peças Gunpla

Por outro lado, a Ultimate Edition, além dos elementos que compõem a edição Deluxe, inclui ainda:

Diorama Packs e um conjunto bónus Diorama Pack

Gundam Breaker 4 contará também com uma Edição de Colecionador para os fãs do videojogo, esta edição está disponível na Bandai Namco Store.

A Edição de Colecionador inclui os elementos da versão Ultimate Edition do videojogo, e ainda os seguintes elementos: edição limitada Gunpla, Gunbarrel Strike Gundam (Gundam Breaker Ver.), uma banda sonora digital e um steelbook.

Gundam Breaker 4 será lançado a 29 de Agosto de 2024 para a Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam.