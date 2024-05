O que são shitcoins e por que investir nesses criptoativos?

A expressão “shitcoins” surgiu ao mesmo tempo que a “meme coins” e, no fundo, ambas têm o mesmo significado. São criptomoedas que surgem e circulam no mercado sem casos de utilização óbvios. A diferença é que quando se falava de Dogecoin ser uma shitcoin, fazia-se subentender que só faria perder dinheiro, mas não é isso que se pode observar.

Hoje em dia, o termo shitcoin foi totalmente revitalizado, aludindo às mesmas meme coins que não têm casos de utilização, mas que podem repetir crescimentos explosivos no mercado.

Por que investir em shitcoins?

A internet gosta de profecias autorrealizadas e de ironia, é por isso que uma meme coin que estava condenada ao fracasso, como a Dogecoin, se tornou numa das mais capitalizadas da indústria. E, o que é mais impressionante ainda, é que deu muito lucro a ganhar a investidores com baixo capital inicial.

Assim, as shitcoins podem comparar-se a comprar um bilhete de lotaria onde as chances de ganhar podem ser superiores, já que não dependem tanto da sorte, mas de como saber quando vender os seus tokens. Basta estar atento a esses momentos e saber quando vender.

Dogecoin, a shitcoin com mais investimento e reconhecimento global

A rainha de todas as criptomoedas da classe “meme”, e que começou por ser considerada uma shitcoin, é a Dogecoin. A criptomoeda aproveita um dos memes de internet mais famosos em circulação, dando-lhe um endereço na blockchain e criando uma criptomoeda que tinha um propósito puramente humorístico. Porém, a explosão de preços e o facto de ter tornado alguns investidores milionários fizeram cair por terra a “piada” e o desprezo a que muitos a votavam.

O token DOGE estava certamente longe do radar dos investidores até à grande alt season de 2021, quando atingiu um crescimento de cerca de 10.000% no mercado cripto. Em boa parte graças às piadas contínuas que Elon Musk fazia no seu Twitter com Dogecoin. Foi isso que lhe permitiu ganhar tração nas redes sociais e estabelecer a Dogecoin como um dos projetos mais lucrativos a seguir à Bitcoin, Ethereum e a poucas outras criptomoedas.

Os preços máximos de Dogecoin atingiram os $0,73 por token em maio de 2021. A Dogecoin perdeu desde então 80% do seu valor, ainda que muitos investidores antecipem uma nova explosão de preços que permita atingir novos ATH durante a próxima alt season (que poderá estar a poucos meses de acontecer).

Shiba Inu, a alternativa a Dogecoin que foi um caso de sucesso

Depois da enorme popularidade de Dogecoin, poucos confiavam que haveria outra shitcoin capaz de lhe fazer frente e de repetir o seu sucesso. Shiba Inu surgiu para testar esse preconceito, com uma estratégia de marketing bastante eficaz e uma adesão de comunidades no Reddit e noutros espaços influentes da internet que foi bastante rápida.

Shiba Inu começou mesmo a ser difundida como a “Doge Killer”, numa tentativa de focar em si todos os holofotes dos media digitais e de provocar com todas as suas armas o setor das meme coins. E foi realmente bem-sucedida.

Além de ter uma estética que segue a linha de Dogecoin, a Shiba Inu foi ganhando tração e capitalização de mercado de forma continuada, até atingir a sua hiper valorização de 1.000% em outubro de 2021. Poucos antecipariam tal movimento e, ainda que tenha crashado em mais de 84% posteriormente, a recuperação foi rápida e a Shiba Inu continua a estar bastante capitalizada.

O projeto de Shiba Inu quer agora afastar-se da ideia de shitcoin, tendo anunciado iniciativas em staking, em metaverso, tentando provar que tem casos de utilização reais e apelativos.

Sealana, a nova meme coin de Solana em pré-venda que poderá ser a surpresa do ano

Sealana e o seu token $SEAL são dos projetos que mais entusiasmo estão a gerar neste momento dentro da categoria shitcoins / meme coins. O seu caso de utilização resume-se ao facto de serem projetos humorísticos muito adotados e partilhados na internet. Pelo que a Sealana aposta tudo na sua imagem reminiscente do South Park e de uma figura chamada Gamer Guy.

A Sealana, neste caso, é a figura do South Park que está de tal maneira embrenhada no mundo do gaming em World of Warcraft que se transformou numa foca obesa e disforme. É uma espécie de humor negro e desconcertante, mas que resulta bastante bem entre as camadas mais jovens e que já está a trazer capitalização importante a poucos dias desde o início da pré-venda.

É de referir que, apesar da recente correção de Solana no mercado cripto, muitas meme coins que funcionam em Solana valorizam de forma imparável e atingem novos ATH consecutivamente. Por sua vez, a Sealana tem demonstrado uma boa estrutura financeira e um tokenomics à altura do seu projeto.

Os tokens de Sealana deverão ser comprados com SOL, o token de governança da rede Solana. Por isso, deverá ter uma wallet preparada com esses tokens antes de fazer a transação na pré-venda de Sealana.

Durante esta pré-venda, os tokens $SEAL serão negociados a preço fixo para garantir transparência, mas também sustentabilidade, para o projeto que quer angariar o máximo de capitalização antes de se lançar nos mercados.

Sealana