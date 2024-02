Entidade reguladora das Honduras proíbe as instituições de negociar criptomoedas

O tema das moedas digitais têm ganho novamente algum destaque nas notícias tecnológicas, muito devido ao facto de alguns desses ativos terem visto o seu valor aumentar nas últimas semanas. No entanto, as notícias recentes indicam que a entidade reguladora das Honduras proibiu as instituições de negociar criptomoedas.

Honduras não quer que as instituições negoceiem criptomoedas

De acordo com as informações adiantadas pela Reuters, a entidade reguladora das Honduras CNBS (Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários) proibiu o sistema financeiro do país de negociar criptomoedas e ativos virtuais semelhantes. Na base para esta decisão está, segundo o que é citado pela entidade, os riscos de fraude e de lavagem de dinheiro através das plataformas dedicadas a estas transações.

A CNBS disse na decisão, com data da passada segunda-feira (12) mas que apenas se tornou pública nesta sexta-feira (16), que a mesma teve "efeito imediato". Em termos práticos, esta decisão proíbe as instituições que são supervisionadas pela entidade reguladora do país de "manter, investir, intermediar ou negociar em criptomoedas, criptoativos, moedas virtuais, tokens ou quaisquer ativos virtuais similares não emitidos ou autorizados pelo banco central".

Segundo os detalhes, a Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários reconhece que muitas das plataformas dedicadas ao negócio de criptomoedas estão localizadas em várias jurisdições e, como tal, a lei das Honduras não a pode controlar. Desta forma, há sempre o risco de estas plataformas "se prestarem a atividades de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo". Já o banco central do país alertou que não é responsável e não pode garantir essa transação.

No que respeita às notícias sobre o mundo das criptomoedas, na semana que passou informámos que a popular criptomoeda Bitcoin conseguiu atingir o valor de 50 mil dólares pela primeira vez em mais de dois anos, tal como pode ler na notícia seguinte.