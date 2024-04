Quais as novas meme coins virais, pós-halving Bitcoin?

Historicamente, o halving de Bitcoin funciona como um catalisador para novos ciclos de preços, funcionando positivamente para todo o mercado de criptomoedas. Contudo, se esse fenómeno de halving – que torna a mineração de Bitcoin mais difícil e escassa - é benéfica para o preço da Bitcoin, o que se poderá esperar de novas criptomoedas, especialmente os projetos que se focam no “meme”?

Com o fenómeno de meme coins a estar novamente “na boca” de muitos investidores, que procuram por ativos voláteis, a verdade é que Solana parece ser a nova blockchain predileta para estas novas criptomoedas. Como tal, os novos pre-sales mais promissores também vão ao encontro a essa tendência. No entanto, e com a concorrência deste mercado de “shit coins” a ser mais competitivo do que nunca, quais são os pre-sales que maior “murmurinho” tem provocado?

Embora a “febre pela próxima grande meme coin” já tenha sido considerada uma moda passageira, 2024 mostrou que esse nicho veio para ficar – e potencialmente tornar-se ainda mais popular. De acordo com um relatório da CoinGecko, os meme tokens foram, na verdade, a narrativa cripto de melhor desempenho no início de 2024. Projetos como o dogwifhat (WIF), que oferecem pouca utilidade no mundo real, viram os seus preços e limites de mercado explodirem à medida que os traders especulativos acumulavam. Agora está cada vez mais difícil ignorar o “dumb money” - que até motivou um filme recente nos cinemas portugueses - que é despejado neste espaço.

O que acontece agora, pós halving de Bitcoin

Durante o halving, os mineradores recebem recompensas por validarem e registrarem transações. Inicialmente, a recompensa era de 50 bitcoins por bloco, mas após o primeiro halving, em 2012, esta foi reduzida para 25 bitcoins.

Posteriormente, em 2016, durante o segundo halving, essa recompensa foi novamente cortada pela metade. Ou seja, para 12,5 bitcoins por bloco. Assim, este processo é parte do protocolo do Bitcoin e tem como objetivo controlar a oferta da criptomoeda ao longo do tempo, garantindo a sua escassez e previsibilidade de emissão.

O halving de 2024 foi amplamente antecipado pela comunidade cripto, já que costuma ter um impacto significativo no mercado. Além disso, o halving, muitas vezes, é associado a um aumento na atividade de negociação e especulação, com investidores a anteciparem um aumento no preço do Bitcoin e de outras criptomoedas, após este evento.

Dogeverse aborda uma nova missão de meme coins 2.0

Em primeiro lugar, sabe-se que o whitepaper deste novo projeto descreve a Dogeverse como a “primeira Doge multi chain do planeta”. Encabeçado por Cosmo, bem como um Shiba Inu a abrir caminho pelo universo blockchain, a Dogeverse será executado tanto nas redes Ethereum, BNB Chain, Solana, como Avalanche, Base e Polygon.

De facto, percebe-se que é pretendida uma grande unificação da blockchain. A sua missão é de transformar todo o espaço dos memes numa arena divertida, onde comunidades de todas as chains se possam reunir. Por exemplo, o Cosmo em cadeia simboliza a sensação de liberdade nos corações dos entusiastas das moedas meme, algo que é inovador para um meme coin.

Multi-chain no ecossistema de meme coins é inovador

Atualmente, poucas meme coins se concentraram em estar disponíveis em multi-chain. Apesar da popularidade do Dogecoin, por exemplo, a sua abordagem de cadeia única tornou-o menos atraente para novos investidores. E o Toshi, apelidado de ‘Dogecoin da Base’, foi um projeto lançado para preencher essa lacuna.

Assim sendo, a Dogeverse segue um caminho diferente desde o início. Ou seja, implementa as tecnologias PortalBridge e Wormhole, onde pode navegar perfeitamente por diferentes cadeias. Com a sua funcionalidade multicadeia desbloqueada, a Dogeverse tem o potencial de levar a cultura Doge além de uma cadeia, trazendo mais liquidez e maior utilidade ao ecossistema. Na verdade, trata-se de algo que ainda é muito criticado por parte dos investidores de Bitcoin ou Ethereum.

O que leva a Dogeverse estar a obter sucesso no seu pre-sale?

Com a sua abordagem única do icónico meme da raça de cão Shiba Inu, a Dogeverse entrou no cenário das meme coins e foi apontado por influenciadores como a próxima grande cripto pós-halving de Bitcoin. Aliás, a sua pré-venda de 10 etapas já está em andamento, apresentando um soft cap de US$ 8,83 milhões.

Para que se tenha uma ideia, em poucas semanas, a Dogeverse arrecadou aproximadamente US$ 2 milhões desde que foi lançado. Tem diversas especificações determinantes para o seu sucesso, tais como abordagem Multi-Cadeia e consequente liquidez melhorada, comunidade mais diversificada, opções de pré-venda e capacidade de unificar as chains.

Como funciona o tokenomics Dogeverse?

Pelo que sabe do seu whitepaper, a oferta total da Dogeverse é de 200 mil milhões, estando distribuída entre pré-venda, recompensas de staking, fundos de projetos, pool de liquidez, marketing, fundos de ecossistema e corretoras. Numa análise completa:

15% do supply total destinado à pré-venda

Aqueles que mantiverem os seus tokens e contribuírem para a sustentabilidade do projeto terão acesso a recompensas de staking, para as quais a Dogeverse dedicou 10% do seu fornecimento total

25% de todo o supply serão destinados ao desenvolvimento do projeto e à melhoria da escalabilidade do projeto

25% do supply total foram dedicados à sua equipa de marketing e esforços nas redes sociais

10% do supply serão utilizados para fundos ecossistémicos, recursos utilizados para estabelecer novas parcerias e introduzir novas funcionalidades

A liquidez nas corretoras também será reservada para que Dogeverse mantenha a sua vantagem no longo prazo. Portanto, 5% do token foram reservados para a sua próxima listagem nas exchanges.

Dogeverse