A nova loja online da Officelan já chegou

A nova loja da Officelan já está disponível e traz uma renovada experiência para tornar as suas compras ainda mais rápidas e simples. Conheçam as novidades.

Officelan: a empresa especializada em soluções tecnológicas e telecomunicações

A Officelan é uma empresa portuguesa especializada em soluções tecnológicas e telecomunicações, com forte presença nas áreas de redes, cibersegurança, infraestrutura IT e transformação digital.

Fundada em 2006, a empresa tem vindo a consolidar-se no mercado nacional através da oferta de serviços que incluem instalação de redes empresariais, fibra ótica, videovigilância, soluções wireless, consultoria tecnológica e manutenção especializada.

Além da vertente empresarial, a Officelan também opera no comércio online, disponibilizando equipamentos e soluções de marcas reconhecidas no setor tecnológico, como MikroTik, Ubiquiti ou Grandstream.

Com foco na inovação e na modernização tecnológica, a empresa portuguesa procura responder às necessidades de empresas, instituições e projetos de grande dimensão, posicionando-se como um parceiro estratégico na digitalização e segurança tecnológica em Portugal.

Novo checkout sem password

Agora basta inserir o seu email e confirmar com um código enviado instantaneamente.

Sem passwords para memorizar

Login automático

Checkout mais rápido

Segurança reforçada

Encontrar produtos ficou muito mais fácil

A pesquisa e a filtragem da loja foi melhorada para que encontre rapidamente exatamente o que procura. Esta é apenas a primeira de várias melhorias que estão a ser preparadas para tornar a experiência Officelan cada vez melhor.

Officelan