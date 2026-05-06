Facebook e Instagram vão analisar altura e estrutura óssea para verificar menores de idade

Após várias polémicas e repetidas alegações de que não protegia a presença dos menores de idade nas suas plataformas, a Meta, responsável pelo Instagram e Facebook, está a reforçar os mecanismos de proteção. Através de Inteligência Artificial (IA), vai analisar fotos, vídeos e comportamentos, de modo a identificar utilizadores com menos de 13 anos.

Esta semana, a Meta anunciou um conjunto de novas medidas baseadas em IA para garantir que os jovens têm experiências adequadas à sua idade nas plataformas Instagram, Facebook e Messenger.

O objetivo é identificar e remover contas de menores, mesmo quando estes mentem sobre a sua idade no momento do registo.

A novidade mais relevante é a introdução de análise visual com IA, uma tecnologia que vai além do texto e examina fotografias e vídeos para inferir a idade provável do utilizador.

Como funciona a deteção por IA

A Meta vai utilizar IA para analisar perfis completos à procura de pistas contextuais, como celebrações de aniversários ou referências a anos de escolaridade, por forma a determinar se uma conta pertence provavelmente a um menor. Esta análise abrange publicações, comentários, biografias e legendas.

A grande novidade é a análise visual. A tecnologia permite que a IA examine fotos e vídeos à procura de pistas visuais sobre a idade de uma pessoa que o texto pode não revelar.

Numa publicação oficial, a empresa explicou que não se trata de reconhecimento facial. Por sua vez, a IA vai analisar temas gerais e pistas visuais, como altura ou estrutura óssea, para estimar a faixa etária geral, sem identificar a pessoa específica na imagem.

Se uma conta for identificada como potencialmente pertencente a um menor, será desativada e o titular terá de fornecer prova de idade através do processo de verificação da Meta para evitar que a conta seja eliminada definitivamente.

Contas Teen em expansão global

As chamadas Teen Accounts, perfis com proteções automáticas para jovens, como restrições ao conteúdo e aos contactos, vão chegar a mais países.

A Meta está a expandir esta tecnologia para 27 países da União Europeia (UE) e para o Brasil no Instagram, e vai aplicá-la ao Facebook nos Estados Unidos, pela primeira vez, seguindo-se o Reino Unido e a UE, em junho.

Desde 2024, a empresa já inscreveu centenas de milhões de adolescentes nas Teen Accounts no Instagram, Facebook e Messenger.

O novo sistema deverá colocar automaticamente em modo protegido os utilizadores que a IA suspeite serem menores, mesmo que tenham declarado uma data de nascimento de adulto.

Meta apela aos legisladores

A par do anúncio das novidades em matéria de proteção de menores de idade, a Meta apela aos legisladores.

Na sua perspetiva, a legislação deve obrigar as lojas de aplicações a verificar a idade dos utilizadores e a partilhar essa informação com os programadores, para que estes possam oferecer experiências adequadas a cada faixa etária.

Conforme citado pela empresa, esta abordagem é apoiada por 88% dos pais norte-americanos.