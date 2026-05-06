Lisboa vai duplicar câmaras de videovigilância nas ruas: investimento de 18 milhões de euros

Lisboa prepara-se para dar um salto significativo no que toca à vigilância dos espaços públicos. Conforme está a ser avançado, a cidade vai passar das atuais 96 câmaras de videovigilância para um total de 251, num investimento global de 18 milhões de euros.

Avançada pelo Diário de Notícias, esta expansão representa uma mudança de escala que a autarquia considera urgente face aos relatos de insegurança que chegam de vários pontos da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, justifica o reforço com preocupações que a própria população tem vindo a manifestar, referindo que há moradores e visitantes que evitam sair à noite em certas zonas, num sinal claro de que algo precisa de mudar.

Atualmente, o sistema cobre o Bairro Alto, o Miradouro de Santa Catarina, o Cais do Sodré e o Campo das Cebolas. A estas áreas já se somam 37 novas câmaras em fase de instalação nos Restauradores e na Ribeira das Naus.

Com a expansão prevista, o sistema passará a incluir zonas como as seguintes:

Martim Moniz;

Avenida Almirante Reis;

Castelo;

Amoreiras;

Saldanha.

Polícia municipal também vai crescer

A videovigilância não é a única aposta da autarquia. A câmara defende igualmente um reforço da presença policial nas ruas.

Nesse sentido, está prevista a entrada de mais 100 agentes da polícia municipal, elevando o total para 500 efetivos. Um número que, ainda assim, fica aquém do quadro ideal estimado em 700 agentes.