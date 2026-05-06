Lisboa vai duplicar câmaras de videovigilância nas ruas: investimento de 18 milhões de euros
Lisboa prepara-se para dar um salto significativo no que toca à vigilância dos espaços públicos. Conforme está a ser avançado, a cidade vai passar das atuais 96 câmaras de videovigilância para um total de 251, num investimento global de 18 milhões de euros.
Avançada pelo Diário de Notícias, esta expansão representa uma mudança de escala que a autarquia considera urgente face aos relatos de insegurança que chegam de vários pontos da cidade.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, justifica o reforço com preocupações que a própria população tem vindo a manifestar, referindo que há moradores e visitantes que evitam sair à noite em certas zonas, num sinal claro de que algo precisa de mudar.
Atualmente, o sistema cobre o Bairro Alto, o Miradouro de Santa Catarina, o Cais do Sodré e o Campo das Cebolas. A estas áreas já se somam 37 novas câmaras em fase de instalação nos Restauradores e na Ribeira das Naus.
Com a expansão prevista, o sistema passará a incluir zonas como as seguintes:
- Martim Moniz;
- Avenida Almirante Reis;
- Castelo;
- Amoreiras;
- Saldanha.
Polícia municipal também vai crescer
A videovigilância não é a única aposta da autarquia. A câmara defende igualmente um reforço da presença policial nas ruas.
Nesse sentido, está prevista a entrada de mais 100 agentes da polícia municipal, elevando o total para 500 efetivos. Um número que, ainda assim, fica aquém do quadro ideal estimado em 700 agentes.
É uma vergonha continuarem a deixar entrar e a legalizar indivíduos que entraram em Portugal sem qualquer documento de identificação. Tem havido assaltos, trafico de droga … Qualquer dia já nem se pode sair de casa para ir trabalhar. Já nem falo naqueles que foram mortos (assassinados) … E veem com a ideia luminosa das dos sistemas de vídeo vigilância.
Verdade, antes dos imigrantes nem tínhamos cadeias, tribunais nem polícia, alias a profissão de juiz só existe em Portugal desde que chegaram esses sem documentos.
Ontem já era tarde!!! Por mim podia estar 1 a cada rua!
Câmaras para quê? Combater sensações?
Acho muito bem, não devia ser só em Lisboa, não vai fazer diferença para muitos delinquentes, mas certamente para outros vai ser dissuasor, não há soluções milagrosas, nos EUA há pena de morte em alguns estados e o pessoal continua a matar, mas para alguns é e tem o efeito dissuasor.
A Amadora tem câmaras.
Tinha, já as roubaram!
Portanto estamos a falar de 18 milhões de euros para 155 câmara de vigilância novas? Ou seja, ~116 mil Euros por câmara? Estou a ler bem a noticia ou há mais alguma coisa que me está a escapar? Porque se for apenas e só as câmaras de vigilância, parece-me um excelente investimento!
Presumo que inclua a instalação, juntamente com cablagens e afins, mas também deve incluir equipamento informático de armazenamento.
E ainda incluir uma mão cheia de notas para os amigalhaços camarários.
São câmaras Carl Zeiss loooloool
O nick está adequado à forma de pensar.
É tudo muito fácil. Se consegue fazer mais barato crie uma empresa, concorra e vai ganhar o concurso de certeza absoluta.
E quem lhe diz que não tenho uma empresa? E por saber o que sei, principalmente a nível de contratação pública, que digo que é um disparate! Talvez a forma de pensar errada seja a sua… a mentalidade típica portuguesa que engole tudo sem questionar.
Ajustes directos não têm concurso.
Gastar à fartazana, mas pagar e dar condições à policia, tá quieto !!! Que rico investimento, num país que precisa de poupar todos os tostões. Deixem vir emigrantes não documentados !!!! Quando um dia vos tocar diretamente a vocês, logo mudam de opinião. É que vai tiro e queda !!!
nao se deixem enganar ,essas camaras sao para controlar todas as pessoas,isso nao e para seguranca, isso tem um nome era do anticristo.pk sera que gastaram 18 milhoes ,fica a pergunta,nao sejam tolos,claro no bom sentido.
Olha sabes uma coisa? Que me controlem. Eu ando de consciência tranquila. Não tenho por hábito fazer coisas ilegais na rua, portanto se me controlarem, a única coisa que vão ver é uma pessoa normal a fazer coisas normais. Diria até que seria aborrecido ver as “minhas gravações”.
Quanto à privacidade, que acredito que seja esse o teu ponto, eu já ando com um telemóvel que faz tracking de praticamente todos os meus movimentos. Para não falar que, seja no trabalho, em lojas, postos de abastecimento, hospitais ou onde quer que vá, já existem câmaras a filmar-me constantemente. Portanto, a questão da privacidade aqui pouco importa, porque hoje em dia, mal colocas um pé fora de casa, já estás de certa forma a ser vigiado.
Deportar ? !!!