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Lisboa vai duplicar câmaras de videovigilância nas ruas: investimento de 18 milhões de euros

· High Tech 18 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. José Maria Oliveira Simões says:
    6 de Maio de 2026 às 12:06

    É uma vergonha continuarem a deixar entrar e a legalizar indivíduos que entraram em Portugal sem qualquer documento de identificação. Tem havido assaltos, trafico de droga … Qualquer dia já nem se pode sair de casa para ir trabalhar. Já nem falo naqueles que foram mortos (assassinados) … E veem com a ideia luminosa das dos sistemas de vídeo vigilância.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      6 de Maio de 2026 às 14:14

      Verdade, antes dos imigrantes nem tínhamos cadeias, tribunais nem polícia, alias a profissão de juiz só existe em Portugal desde que chegaram esses sem documentos.

      Responder
  2. says:
    6 de Maio de 2026 às 12:13

    Ontem já era tarde!!! Por mim podia estar 1 a cada rua!

    Responder
  3. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    6 de Maio de 2026 às 12:13

    Câmaras para quê? Combater sensações?

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    6 de Maio de 2026 às 12:21

    Acho muito bem, não devia ser só em Lisboa, não vai fazer diferença para muitos delinquentes, mas certamente para outros vai ser dissuasor, não há soluções milagrosas, nos EUA há pena de morte em alguns estados e o pessoal continua a matar, mas para alguns é e tem o efeito dissuasor.

    Responder
  5. TugAzeiteiro says:
    6 de Maio de 2026 às 12:53

    Portanto estamos a falar de 18 milhões de euros para 155 câmara de vigilância novas? Ou seja, ~116 mil Euros por câmara? Estou a ler bem a noticia ou há mais alguma coisa que me está a escapar? Porque se for apenas e só as câmaras de vigilância, parece-me um excelente investimento!

    Responder
    • RicM says:
      6 de Maio de 2026 às 13:23

      Presumo que inclua a instalação, juntamente com cablagens e afins, mas também deve incluir equipamento informático de armazenamento.

      Responder
    • Yamahia says:
      6 de Maio de 2026 às 13:25

      São câmaras Carl Zeiss loooloool

      Responder
    • Tiago says:
      6 de Maio de 2026 às 13:35

      O nick está adequado à forma de pensar.
      É tudo muito fácil. Se consegue fazer mais barato crie uma empresa, concorra e vai ganhar o concurso de certeza absoluta.

      Responder
      • TugAzeiteiro says:
        6 de Maio de 2026 às 14:09

        E quem lhe diz que não tenho uma empresa? E por saber o que sei, principalmente a nível de contratação pública, que digo que é um disparate! Talvez a forma de pensar errada seja a sua… a mentalidade típica portuguesa que engole tudo sem questionar.

        Responder
      • Yuri Bezmenov - primeira fase says:
        6 de Maio de 2026 às 14:27

        Ajustes directos não têm concurso.

        Responder
    • José Maria Oliveira Simões says:
      6 de Maio de 2026 às 14:31

      Gastar à fartazana, mas pagar e dar condições à policia, tá quieto !!! Que rico investimento, num país que precisa de poupar todos os tostões. Deixem vir emigrantes não documentados !!!! Quando um dia vos tocar diretamente a vocês, logo mudam de opinião. É que vai tiro e queda !!!

      Responder
  6. eu says:
    6 de Maio de 2026 às 13:51

    nao se deixem enganar ,essas camaras sao para controlar todas as pessoas,isso nao e para seguranca, isso tem um nome era do anticristo.pk sera que gastaram 18 milhoes ,fica a pergunta,nao sejam tolos,claro no bom sentido.

    Responder
    • Fusion says:
      6 de Maio de 2026 às 14:36

      Olha sabes uma coisa? Que me controlem. Eu ando de consciência tranquila. Não tenho por hábito fazer coisas ilegais na rua, portanto se me controlarem, a única coisa que vão ver é uma pessoa normal a fazer coisas normais. Diria até que seria aborrecido ver as “minhas gravações”.

      Quanto à privacidade, que acredito que seja esse o teu ponto, eu já ando com um telemóvel que faz tracking de praticamente todos os meus movimentos. Para não falar que, seja no trabalho, em lojas, postos de abastecimento, hospitais ou onde quer que vá, já existem câmaras a filmar-me constantemente. Portanto, a questão da privacidade aqui pouco importa, porque hoje em dia, mal colocas um pé fora de casa, já estás de certa forma a ser vigiado.

      Responder
  7. Ricardo says:
    6 de Maio de 2026 às 14:42

    Deportar ? !!!

    Responder

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