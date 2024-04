IA usada para tentar prever situações de sem-abrigo e atribuir ajuda

A Inteligência Artificial (IA) já é aplicada numa série de áreas, tendo em vista solucionar ou facilitar um conjunto alargado de processos. Em Los Angeles, a tecnologia está a ser usada, com sucesso, para prever situações de sem-abrigo e atribuir ajuda.

Um programa-piloto da Unidade de Prevenção de Sem-Abrigo do Departamento de Serviços de Saúde de Los Angeles está a utilizar IA para identificar indivíduos e famílias em risco de se tornarem sem-abrigo, e oferecer ajuda para se estabilizarem e permanecerem alojados.

Em 2023, a Califórnia tinha mais de 181.000 indivíduos sem-abrigo, num aumento de mais de 30% desde 2007, de acordo com dados do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Um relatório do Escritório do Auditor do Estado da Califórnia descobriu que o estado gastou 24 mil milhões de dólares com este problema entre 2018 e 2023.

De acordo com a CNBC, este programa-piloto foi lançado em 2021 e ajudou o departamento a atender quase 800 indivíduos e famílias em risco de se tornarem sem-abrigo.

Segundo Dana Vanderford, diretora associada de prevenção de sem-abrigo no Departamento de Serviços de Saúde de Los Angeles, os indivíduos e as famílias têm acesso a entre 4000 e 8000 dólares, sendo a maioria do financiamento do programa proveniente da American Rescue Plan Act.

Muitas vezes, encontramos os nossos utentes poucos dias depois de terem perdido a habitação ou dias após terem tido uma emergência médica. O momento em que nos encontramos com as pessoas é crítico. A nossa capacidade de aparecer do nada, telefonar a uma pessoa, fornecer-lhe recursos e evitar a perda iminente de habitação para 86% das pessoas com quem trabalhámos é notável.

Como é aplicada a IA neste caso?

Conforme explicado por Janey Rountree, diretora-executiva do California Policy Lab, o modelo de IA foi desenvolvido pelo Laboratório de Políticas da Califórnia na UCLA ao longo de vários anos.

A ferramenta recorreu ao Gabinete de Informação do Condado de Los Angeles, que integrou e forneceu dados de sete departamentos diferentes do condado, não identificados para fins de privacidade, incluindo visitas a salas de emergência, cuidados de saúde comportamental e grandes programas de benefícios públicos, desde vales de alimentação a apoio ao rendimento e serviços para sem-abrigo.

A integração desses dados, ao longo de muitos anos, permite que o programa alimentado por IA preveja quem poderá ser sem-abrigo.

Com os dados reunidos, o laboratório utilizou o modelo de IA para tentar fazer previsões sobre o futuro, criando uma lista anónima de indivíduos classificados do maior para o menor risco.

Posteriormente, forneceu a lista ao município para que este pudesse contactar as pessoas que poderiam estar em risco de perder a habitação antes de isso acontecer efetivamente.

Apesar de os dados serem anónimos, estudos anteriores concluíram que os estes podem ser usados para chegar até aos indivíduos com base em informações demográficas. Um estudo abrangente sobre a privacidade dos dados, baseado nos dados do Censo dos Estados Unidos da América de 1990, concluiu que 87% dos americanos podiam ser identificados utilizando o código postal, a data de nascimento e o sexo.

O California Policy Lab forneceu o software ao condado gratuitamente e não planeia monetizá-lo. Na perspetiva de Janey Rountree, usar a IA em estreita parceria com pessoas que têm experiência relevante no assunto - de professores a assistentes sociais - pode ajudar a promover resultados sociais positivos.

Só quero sublinhar a importância de todas as comunidades que vivem em situação de sem-abrigo testarem e inovarem em matéria de prevenção. É uma estratégia relativamente nova no tempo de vida dos serviços para os sem-abrigo. Precisamos de mais provas. Precisamos de fazer mais experiências sobre como encontrar pessoas em risco. Penso que esta é apenas uma forma de o fazer.

Pela sua importância, é provável que mais estados sigam o exemplo e outros países se inspirem. Aliás, de acordo com Dana Vanderford, do Departamento de Serviços de Saúde de Los Angeles, este esteve em conversações com o condado de Santa Clara sobre o programa, e o de San Diego também está a explorar um projeto semelhante.