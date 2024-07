Esta atualização do X poderia mudar para sempre a forma como usa a rede social

O X de Elon Musk está a explorar mais formas de integrar o Grok da xAI na rede social. De acordo com uma série de descobertas recentes, o X está a desenvolver novas funcionalidades como a capacidade de perguntar ao Grok sobre contas, usá-lo para esclarecer temas e aceder ao chatbot através de um pop-up enquanto continua a usar outras partes da app.

X poderá estar perto de uma atualização gigante

Os resultados foram recentemente partilhados pelo investigador independente de aplicações Nima Owji. Ele costuma fazer tweets sobre as suas próprias ideias sobre funcionalidades que gostaria de ver no X. Neste caso, no entanto, Owji diz que descobriu as adições no site do X.

Num exemplo, Owji descobriu que o Grok poderia ser usado por meio de um pop-up à direita do ecrã enquanto navega no X, semelhante a como pode verificar as suas MDs (mensagens diretas) no ecrã inicial da aplicação por meio de uma janela menor sobreposta na parte superior.

Este formato assemelha-se à forma como outras empresas, como a Google e a Microsoft, utilizam os chatbots nas suas aplicações de produtividade, em que o acesso aos seus chatbots de IA está frequentemente disponível numa barra lateral à direita do ecrã, colocando o chatbot de IA ao seu alcance.

Grok pode tornar-se uma parte mais integrada do X

Owji descobriu que o chatbot estava a ser utilizado para pesquisar perfis de utilizadores do X e, noutro caso, foi utilizado para pesquisar termos encontrados em publicações.

Por exemplo, um novo desenvolvimento permitiria aos utilizadores clicar num botão para saber mais sobre uma conta, embora não seja exatamente claro que informação será incluída ou excluída no resumo da conta fornecido.

Talvez o mais interessante seja a capacidade integrada de pesquisar no Grok simplesmente destacando uma palavra encontrada numa mensagem.

Neste caso, pode arrastar o cursor sobre um termo (ou termos) e, em seguida, clicar no botão "Perguntar ao Grok" que aparece por baixo da palavra para iniciar uma pesquisa com o chatbot. Desta forma, seria mais fácil perguntar ao Grok sobre notícias e informações que viu no X, ou sobre quaisquer outros tópicos em que quisesse aprofundar.

É possível que o X ainda esteja a recuperar da mudança de nome, uma vez que os utilizadores continuam a procurar uma aplicação conhecida como "Twitter". Mas está a lutar com unhas e dentes.

