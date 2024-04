Um robô humanoide para ajudar nas tarefas? Optimus da Tesla poderá ser vendido já em 2025

As várias melhorias que foram sendo implementadas pela Tesla resultaram num Optimus assustadoramente capaz de realizar tarefas que os humanos pretendem automatizar. Apesar de as executar apenas na Tesla, onde tem vindo a ser testado, a ideia é, segundo Elon Musk, começar a vender o robô humanoide a clientes de fora da empresa até ao final de 2025.

Há uns meses, ainda em 2023, o Optimus foi mostrado ainda mais humano, podendo assustar os mais sensíveis ao poder da robótica. Na altura, o robô humanoide da Tesla foi mostrado com novos sensores de dedo para manipulação de objetos e 10 kg mais elegante.

Com aspeto humano, foi apresentado com mais equilíbrio e com um controlo mais delicado do corpo. Recorda-se de o ver a manusear um ovo? De facto, as melhorias que conhecemos conferiram credibilidade ao projeto da Tesla e mostraram que o robô poderá cumprir o papel para o qual a empresa o está a propor.

Quer um Optimus para si?

Aquando da apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 da Tesla, Elon Musk deu novidades sobre o lançamento do Optimus.

O CEO disse que o robô humanoide já está a realizar tarefas de fábrica dentro do seu laboratório e revelou acreditar que será usado para realizar tarefas reais dentro das fábricas reais da Tesla até o final do ano.

Além disso, perspetivou que a Tesla poderá começar a vendê-lo para clientes fora da empresa até ao final de 2025.

A custar "menos de metade de um carro", presumivelmente, Elon Musk sublinhou esperar que o Optimus represente a maioria da receita e do valor geral da Tesla, no futuro. Na sua perspetiva, partilhada há uns meses, apesar de o Optimus ser "extremamente subestimado", a procura por ele poderia atingir 10 a 20 mil milhões de unidades.