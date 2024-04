É informático? Ganhe 177,45€ para dar apoio nas Eleições Europeias

No dia 9 de junho, Portugal vai a votos para eleger os 21 deputados que irão representar o país no Parlamento Europeu. Os cadernos eleitorais em papel serão substituídos por cadernos eleitorais desmaterializados e será preciso apoio informático.

Técnicos de Apoio Informático tem de frequentar mini formação

Pela primeira vez, em todas as assembleias e secções de voto, serão utilizados cadernos eleitorais desmaterializados que estarão disponíveis em equipamentos informáticos de acesso exclusivo. Face a tal alteração, os Municípios estão a recrutar Técnicos de Apoio Informático (TAI), para o dia 9 de junho de 2024.

O Técnico deverá frequentar uma ação de formação de um dia (6 horas), em instalações do IEFP ou disponibilizadas pela Câmara Municipal. O processo será testado no dia 1 de junho, nas assembleias de voto da seguinte forma:

No período da manha o Técnico de Apoio Informático ministra formação aos membros de mesa sobre a utilização dos cadernos eleitorais desmaterializados;

No período da tarde realizam os testes com os membros de mesa.

Os Técnicos de Apoio Informático podem ser cidadãos maiores de 18 anos, com habilitação académica mínima de 12.º ano completo e ter conhecimentos de informática na ótica do utilizador, preferencialmente com formação nas áreas tecnológicas. Mais se informa que devem ser residentes no concelho, o que não obriga a serem recenseados neste mesmo concelho.

O TAI receberá uma compensação no valor de 177,45€, (59,15 euros/dia), que só receberá se participar integralmente nas tarefas previstas nos 3 dias.

Dia da formação do TAI

Dia da formação aos membros de mesa e teste (1 de junho)

Dia do ato eleitoral e apoio à mesa (9 de junho)

Inscrição no IEFP