Se utiliza aplicações de encontros, os seus dados pessoais estão em perigo

De acordo com o último relatório da Mozilla, as aplicações de encontros são um grande problema para as suas informações pessoais. Estas aplicações funcionam muito melhor quanto mais informações incluírem, o que é, obviamente, algo a ter em atenção.

Cuidado se utiliza apps de encontros e valoriza a sua privacidade

É lógico que, na maioria dos casos, estas aplicações usam um algoritmo que reúne as suas informações para encontrar o seu “par ideal”. No fundo, há pouca coisa que seja opcional. Por exemplo, quando o Tinder diz que só recolhe a sua geolocalização exata “com o seu consentimento”, dando-lhe a opção de não o fazer, no fim de contas, não funciona sem ela. Mas isto não é o mais problemático de tudo.

O mais grave é que estas aplicações recolhem e utilizam informações que o utilizador voluntariamente (ou conscientemente, se aceitar os "termos e serviços") não fornece ao serviço.

De acordo com a Mozilla, há muitas informações pessoais que as empresas e as aplicações de encontros podem recolher e que o utilizador pode nem se aperceber que está a partilhar. Incluindo o conteúdo e as informações que lhes disponibiliza através da funcionalidade de conversa por vídeo e até informações partilhadas em chats privados.

Aplicações de encontros são um buraco na privacidade

O relatório refere que cerca de 25% das aplicações de encontros recolhem metadados do conteúdo que é partilhado. Ou seja, todas as informações contidas nos ficheiros de fotografias e vídeos, como a data em que foram tirados, o local e o dia, que a maioria dos utilizadores não sabe que partilha com estes serviços.

Outras aplicações, por exemplo, podem procurar informações no conteúdo de fotografias e vídeos, utilizando serviços de terceiros para “ajudar a identificar os seus interesses e atividades”. Isto inclui a análise de elementos do conteúdo, por exemplo, se a fotografia mostra animais de estimação, desporto ou viagens, etc., para melhorar o perfil do utilizador.

E o pior de tudo: o utilizador não sabe onde essa informação vai parar. De acordo com o relatório da Mozilla, a maioria das aplicações de encontros (cerca de 80%) pode partilhar ou vender as suas informações pessoais para fins publicitários.

Além disso, apenas 52% das aplicações fazem o mínimo necessário para manter todas as suas informações pessoais seguras. A esta altura, não é de surpreender que muitas aplicações de encontros tenham estado no centro de escândalos de privacidade no passado.

O que é que pode fazer? Não utilize aplicações de encontros ou procure um serviço (se conseguir encontrar um) cujos termos de utilização garantam a privacidade dos dados ou que, pelo menos, pareça ter políticas de privacidade adequadas.

