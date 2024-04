Dica: encontre os vídeos que procura no YouTube com esta simples mudança na pesquisa

A Google sempre deu aos seus serviços e às suas apps alguns segredos que por vezes demoram anos a ser descobertos ou revelados. Estes pequenos extras mudam completamente estas propostas, com extras interessantes. Um novo foi descoberto e muda completamente a pesquisa do YouTube, ajudando a encontrar os vídeos pretendidos de forma mais simples.

A pesquisa da Google nem sempre é simples para receber os melhores resultados. A gigante das pesquisas procura dar ao seu algoritmo alguns pontos de liberdade para assim conseguir colocar vídeos de outros criadores e assim abrir o leque ao utilizador a outras propostas.

Com isto acabam por poluir a pesquisa e deixar pouco espaço para os resultados realmente úteis e que o utilizador procura. A solução para este problema foi agora encontrada e está a tornar-se viral na Internet. Uma simples adição aos termos de pesquisa mudam completamente os resultados obtidos.

YOUTUBE LIFE HACK



youtube search is terrible, showing unrelated results and random bullshit that ISN'T what you're looking for 8/10 of the time



add before:2025 (or any year) and the search instantly fixes itself and shows results you're actually looking for 🙂 pic.twitter.com/eAazb9fdXS