China descobre avanço militar no 6G: a deteção de submarinos a partir do ar

Na sua aposta no 6G, a China afirma ter encontrado uma utilidade militar pioneira. Esta semana, testou com êxito o primeiro dispositivo de deteção de submarinos através das telecomunicações. Um aparelho capaz de detetar as vibrações provocadas por um submarino em alto mar.

O 6G terá um grande impacto na deteção submarina

Para se ter uma ideia do nível de precisão, estamos a falar da ordem dos 10 nanómetros. Trata-se de um nível muito inferior ao das tecnologias atuais. Trabalhando na gama dos terahertz, a tecnologia 6G afirma ser capaz de identificar ondas sonoras de frequência muito, muito baixa.

Segundo os investigadores chineses da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, esta tecnologia terá um grande impacto na deteção submarina e permitirá não só detetar submarinos inimigos, mas também reconhecer o seu som caraterístico para identificar o modelo específico.

Situada entre as frequências da radiação infravermelha e das micro-ondas, a gama dos terahertz tem potencial para uma grande variedade de opções. Alguns aeroportos na China já utilizam 6G para identificar objetos. Agora, estes investigadores não pensaram apenas na sua aplicação militar, mas também em compactar o equipamento necessário para que a deteção possa ser efetuada com um pequeno drone.

Um submarino e as ondas do mar eram indistinguíveis, até agora

O teste foi realizado numa área não especificada da cidade de Dalian, na Baía do Mar Amarelo. Não foi realizado com um submarino real, mas com uma fonte artificial que emulava o som emitido por um submarino.

Anteriormente, o som de um submarino perto da superfície era praticamente indistinguível das ondas do mar.

Descrevem os investigadores. No entanto, com uma precisão de 10 a 100 nanómetros, é agora possível distingui-los, dizem os cientistas chineses que criaram o algoritmo adequado para os identificar.

Abre-se a possibilidade de detetar submarinos em alto mar com drones. Em vez de utilizar radares de longo alcance, o foco é colocado nas comunicações de médio alcance e alta resolução. O 6G já está a oferecer velocidades enormes, agora também estão a surgir as suas primeiras utilizações.

Leia também...