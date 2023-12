Cartão de Cidadão: O que fazer se o perder ou se o roubarem?

O Cartão de Cidadão (CC) é um documento de identificação físico que contém um chip (smartcard), permitindo identificar o cidadão português perante qualquer entidade pública ou privada, pessoalmente ou de forma digital. E se o perder, o que deve fazer?

Cartão de Cidadão: Use o serviço de renovação online...

O serviço de renovação online do Cartão de Cidadão, disponível desde maio de 2019 para maiores de 25 anos, pode ser utilizado para pedir uma segunda via do cartão, em caso de perda, roubo ou deterioração do documento.

Se o motivo da renovação for devido a um dos referidos anteriormente, deve primeiro cancelar o cartão antes de pedir um novo documento. Para pedir o cancelamento do CC, pode fazê-lo online através do portal ePortugal, ou por telefone, através da Linha Cartão de Cidadão +351 210 990 111, disponível 24/7. Depois poderá pedir a 2.ª via e o novo cartão terá a mesma validade do cartão original.

A renovação online é um serviço disponível no portal ePortugal, acessível mediante autenticação , através da Chave Móvel Digital ou de um Cartão de Cidadão.

Pode optar pelo pedido de CC normal, urgente ou extremamente urgente. No caso do pedido de CC normal é possível escolher receber o novo cartão na morada de casa, já no urgente ou extremamente urgente, terá de selecionar um balcão para o ir levantar.

Para os cidadãos que vivem no estrangeiro o cartão é enviado para o Consulado da área de residência.