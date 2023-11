Blue e-mobility: o novo ecossistema da Hyundai desenhado para os carros elétricos

O mercado automóvel está a mudar a forma como os utilizadores interagem com os seus veículos. Os elétricos tornaram-se mais completos, e os condutores estão mais exigentes. Para acompanhar este novo paradigma, a Hyundai lançou o seu mais recente ecossistema dedicado à eletrificação automóvel: a Blue e-mobility.

Os carros elétricos, embora contem já com alguma história, ainda são estranhados. Para que o conceito se entranhe, as fabricantes precisam de asseverar propostas aliciantes e que, ao mesmo tempo, respondam às necessidades do quotidiano dos condutores.

Assim sendo, a Hyundai Portugal decidiu expandir a sua atividade enquanto operadora de serviços de mobilidade elétrica, com o lançamento da Hyundai Blue e-mobility. Este nada mais é do que o novo ecossistema de mobilidade totalmente integrada, que reúne informação sobre postos de carregamento, soluções de energia, serviços de consultoria energética, entre outros.

De forma simples, a Blue é uma solução de mobilidade elétrica da Hyundai que reúne todos os serviços e equipamentos de que necessita, num único pack. Acesso a carregamento público, +3.400 postos, ou privado, em Portugal e na Europa. Inclui carregador, instalação, gestão de carregamento, consumo e faturação através de uma aplicação gratuita.

Ao escolher a solução de mobilidade da Hyundai Blue e-mobility, os utilizadores usufruem de um serviço exclusivo e personalizado, que oferece acesso a uma rede pública e privada de milhares de postos carregamento em Portugal e na Europa, incluindo soluções de energia, consultoria energética, entre outros. Esta é uma solução chave na mão [...]

Explicou o COO da Hyundai Portugal, Ricardo Lopes, acrescentando que a fabricante acredita que é nas pequenas mudanças que se pode transformar o mundo e "contribuir, de forma positiva, para a qualidade de vida das próximas gerações".

E porquê Blue? Blue é a cor da ecomobilidade, da tranquilidade, da informação e da inovação. É também um ecossistema integrado, sustentável e carregado de possibilidades.

O que é a Hyundai Blue e-mobility?

A Hyundai Blue e-mobility chega aos consumidores como um ecossistema suportado por um website e como uma app, que servirá de interface para os utilizadores, bem como uma plataforma de backoffice para gestão de frotas.

Os utilizadores terão acesso a uma app e cartão gratuitos para todo o tipo de perfis, tanto particulares como empresariais. Com acesso a mais de 3.400 postos de carregamento em Portugal, os utilizadores contam com a integração com sistema de localização e navegação até o posto de carregamento, consulta de potência e tarifários.

Além disso, a Blue conta com interoperabilidade em mais de 300.000 mil postos de carregamento em toda a Europa.

Em destaque está o Portal Blue, que proporciona uma plataforma completa para gestão de frota, controlo de custos, faturação, carregamentos e gestão individual de cada veículo. Através deste serviço, é possível gerir os custos domésticos de carregamento e os utilizadores da frota.

Com o mote de deixar o planeta mais azul para as gerações vindouras, e partindo do universo de mobilidade elétrica Hyundai Blue, a fabricante sul-coreana apresenta três serviços inovadores: Blue Services, Blue Chargers e Blue Academy.

Vamos conhecê-los!

Hyundai Blue Services

Carregamentos à medida, com total monitorização e serviços gratuitos

Para que a experiência de ter um elétrico seja sempre confortável e descontraída, a Hyundai Blue disponibiliza acesso gratuito a uma ampla rede pública e privada com mais de 3.400 postos de carregamento em Portugal e, ainda, à rede europeia com mais de 300 mil postos.

O portal e app gratuita permitem que os utilizadores monitorizem uma série de coisas, assumindo total controlo do seu carro elétrico:

Monitorizar e controlar os carregamentos, a carga da bateria (sempre que o posto de carregamento o permitir) e a autonomia;

Consultar o estado (livre, ocupado ou em manutenção), a potência e o tarifário do posto de carregamento ao vivo;

Simular o tempo, preço e potência de um carregamento antes de o efetuar;

Acompanhar o histórico de carregamentos e realizar pagamento e faturação digital através da app.

Cada utilizador pode receber um cartão gratuito que, após ativação, permite desbloquear e utilizar postos de carregamento elétrico na rede pública Mobi.e e na rede privada Blue.

Os clientes habilitam-se, ainda, a receber ofertas/pré-carregamentos relacionadas com campanhas comerciais da Hyundai. O cartão pode ser associado via app, no caso de particulares, ou no portal, no caso de empresas.

Hyundai Blue Chargers

Todo o tipo de carregadores para particulares e empresas

A Hyundai Blue também disponibiliza soluções integradas de carregadores para equipar habitações particulares e empresas:

Simply Blue - Este pacote promete um serviço tudo incluído. A subscrição integra a app Blue com acesso a vantagens, como a instalação e manutenção de carregador Wallbox, incluindo carregador de substituição. O serviço tem cobertura total de garantia, durante quatro anos, e utilização de viatura a combustão até sete dias por ano.

Home Blue - Para moradias, abrange diferentes soluções de carregadores online ou offline e potência, em função das necessidades de cada cliente, sem qualquer fidelização a operador de energia.

Building Blue - Este serviço disponibiliza carregadores especificamente para condomínios com todos os serviços de consultoria disponíveis. Os carregadores online ou offline e de diferentes potências podem ser geridos através do Portal Blue, por forma a assegurar a sua rentabilização no condomínio.

Business Blue - Este serviço fornece diferentes soluções de carregadores e potências para empresas, para que estas consigam conduzir o seu negócio e a sua frota de forma sustentável. A plataforma permitirá ainda a gestão e monitorização de custos por viatura, utilizador e carregador, estando também contemplados eventuais projetos personalizados e necessidades específicas.

Hyundai Blue Academy

Onde as questões sobre ecomobilidade têm uma resposta

Desde 2020, a Blue Academy assume a forma de espaço aberto, onde todas as perguntas sobre ecomobilidade têm uma resposta simples e direta, com base em informação rigorosa, testada e credível.

A plataforma aloja um conjunto de simuladores que ajuda o cliente a escolher a motorização eletrificada que melhor se adequa às suas necessidades. Além disso, disponibiliza conteúdo sobre o futuro da ecomobilidade, esclarecendo dúvidas e partilhando dicas, sugestões e artigos relevantes.

A Hyundai Blue e-mobility está disponível para Clientes empresa e/ou particulares, sendo que as soluções de carregadores se aplicam a todo o tipo de habitações ou empresas.

Caso tenha interesse em entrar no novo ecossistema de soluções de mobilidade elétrica da Hyundai, pode fazê-lo a partir da App Store (iOS) e da Play Store (Android).