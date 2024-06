Proton VPN melhora o seu serviço e já pode ser usada no Android sem conta de utilizador

Uma VPN é muitas vezes uma ferramenta essencial para os utilizadores em mobilidade. Estas permitem proteger todo o tráfego dos utilizadores, que assim estão anónimos e protegidos. Com muitas soluções no mercado, a Proton VPN destaca-se pela sua segurança. Esta anunciou agora novidade e a possibilidade de ser usada no Android sem conta de utilizador.

São muitas as soluções de VPN que podem ser usadas na Internet. Com versões para todos os sistemas, estas dependem muitas vezes dos dados dos utilizadores para o seu modelo de negócio, o que nem sempre é positivo para os utilizadores e para as suas comunicações.

Claro que existem soluções mais seguras e mais privadas, com a Proton VPN a estar no topo desta lista. Esta é uma das soluções mais seguras e que oferece mais garantias aos utilizadores. Este serviço tem agora novidades importantes e que a tornam ainda melhor, em especial no Android.

Como foi revelado, a solução da Proton VPN passou a estar acessível em muitos mais países. Nestes locais há agora um ponto de ligação com servidores próprios e que podem ser usados para ligações para os utilizadores. Ao todo são agora 21 países onde esta ligação existe. O aumento deve-se à existência de eleições nesses países.

Outra novidade da Proton VPN veio para o Android, onde esta solução já podia ser usada com toda a garantia de segurança. A grande mudança agora é mesmo a possibilidade desta solução poder ser usada sem qualquer conta de utilizador ou sequer um registo na plataforma.

Importa destacar que a versão gratuita da Proton VPN tem algumas limitações. Fornece acesso apenas a um número limitado de servidores com velocidades abaixo do ideal, mas é ainda assim uma solução para quem procura uma VPN com um elevado grau de segurança e de privacidade.

Estas melhorias tornam a solução da Proton VPN ainda melhor e com muitas mais garantias de estar entre as melhores propostas neste campo. Sendo para muitos uma ferramenta essencial, é importante que a escolha seja acertada e com as garantias máximas de que estão mesmo a proteger os utilizadores e os seus dados.