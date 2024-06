MyADSE: a app passou a ter informação sobre reembolsos

Foi em 2017 que a ADSE, I.P. lançou a sua primeira versão da aplicação móvel para os seus beneficiários, com serviços digitais exclusivos. Agora há uma nova versão da app MyADSE. Conheçam as novidades.

A mais recente versão da app MyADSE, tem um novo visual, mais apelativo e amigável, inclui a funcionalidade mais solicitada pelos utilizadores: os Reembolsos, para além do acompanhamento do estado, passa a ser possível fazer de forma ágil e intuitiva um Novo Pedido de Reembolso, com ajuda passo a passo.

O Cartão de beneficiário Digital passou a estar disponível logo no écran principal (todos os cartões dos membros do agregado no mesmo lugar) e ainda o acesso rápido aos últimos movimentos relacionados com os pedidos de reembolso de toda a família.

Quanto a novas funcionalidades, a app passou a permitir aos beneficiários titulares:

MyADSE: Principais novidades da nova versão

Fazer Novos Pedidos de Reembolso para qualquer membro do agregado familiar

usar mais facilmente o Cartão Digital da ADSE, disponível logo no écran principal da APP

acesso imediato aos últimos movimentos relacionados com reembolsos

os reembolsos passaram a ter um acesso direto, com consulta por estado.

A app continua a permitir:

atualizar facilmente os dados pessoais do agregado familiar, como email, morada, telemóvel, IBAN e documentos de identificação,

consultar os limites aplicáveis aos cuidados de saúde em regime livre, por beneficiário do agregado ("Limites no Regime Livre"),

consultar o resumo dos descontos e despesas com cuidados de saúde ("Posição Global"),

procurar prestadores de cuidados de saúde da Rede ADSE perto da sua localização ("Prestadores"),

acesso a simular o montante de reembolso de cuidados de saúde no regime livre e em Lares e Apoio Domiciliário,

obter esclarecimentos através das Perguntas Frequentes,

saber os principais contactos da ADSE, I.P.

Pode obter a app MyADSE para Android ou para iOS.