Voltaram os problemas ao Android Auto! Queixas de falhas de ligação crescem

A Google tem apostado forte no Android Auto! Este sistema de ligação aos carros traz uma interface de utilização simples e oferece informações úteis e importantes para quem conduz. Este sistema tem de ser simples de usar e manter. Esse princípio é contrariado e voltaram os problemas ao Android Auto com as queixas de problemas de ligação a crescerem.

O Android Auto nunca foi um sistema livre de problemas. As queixas sempre existiram e os problemas surgem quando menos se espera. Claro que a Google sempre tratou destas situações, acabando por simplificar a sua utilização.

Com a mais recente atualização, a 12.2, acessível a todos, os problemas parecem ter voltado. Era uma versão que se esperava trouxesse apenas algumas mudanças mínimas na interface, mas que aparentemente traz mais do que o pedido. As queixas crescem, tanto nos fóruns da Google como no próprio Reddit.

Do que é reportado, desta vez os problemas estão na ligação entre o smartphone Android e as unidades dos carros. Estas simplesmente falham, sem que se conheça uma razão ou uma causa. Ainda pior é o facto de não existir um padrão para associar a esta situação em particular.

Algo que também não é normal e deixa os utilizadores preocupados é que este não é um problema associado às ligações com cabo. Também os utilizadores que usam a solução sem fios reportaram que estão a afetados pelo problema. Há também indicações que poderá estar alargado a outras versões mais antigas do Android Auto.

As muitas queixas dos utilizadores nos fóruns da Google pressupunham uma resposta da gigante das pesquisas, parecendo também não estar a acontecer. Das muitas queixas reportadas, nenhuma parece ter ainda uma resposta oficial ou o reconhecimento da situação.

Como sempre, resta aos utilizadores esperarem por uma resposta da Google para a solução deste problema. As normais ações (limpar a cache da app, reiniciar o smartphone ou atualizar a app) parecem não funcionar e como tal só resta mesmo aguardar por uma solução mais universal para o Android Auto.