OPPO Find X9 Ultra: o novo colosso da fotografia móvel chega com zoom ótico de 10x

A OPPO acaba de agitar o mercado tecnológico com o lançamento global do seu mais recente topo de gama, o OPPO Find X9 Ultra. O Pplware esteve presente na apresentação mundial deste dispositivo. Não foi desenhado apenas para ser mais um smartphone, mas sim para se assumir como a próxima câmara fotográfica de eleição.

OPPO Find X9 Ultra: novo colosso da fotografia móvel

Com um foco assumido na fotografia computacional e na excelência ótica, o Find X9 Ultra marca o auge de cinco anos de colaboração estratégica entre a marca e a prestigiada Hasselblad.

O grande trunfo desta nova proposta reside na engenharia do seu sistema de câmaras, que procura resolver de forma definitiva o desafio técnico do espaço limitado para óticas de longo alcance.

Para contornar esta barreira, a OPPO introduziu a primeira teleobjetiva Hasselblad Ultra-Sensing de 50MP com zoom ótico de 10x do mundo, capaz de oferecer uma qualidade excecional até aos 20x.

Esta proeza é possível graças a uma inovadora Estrutura Periscópica de Reflexão de Prisma Quíntuplo, que dobra o percurso da luz cinco vezes dentro do corpo do aparelho, permitindo integrar uma lente de 10x enquanto reduz o tamanho total do módulo em 30%.

Um sistema de câmaras que redefine o segmento premium

Segundo a OPPO, este lançamento representa o maior avanço da marca na sua história ligada à imagem. O executivo sublinha que ao combinar ótica de ponta com ferramentas criativas desenvolvidas com a Hasselblad, a empresa criou um dispositivo profissional que redefine totalmente a sua categoria.

O sistema Hasselblad Master de última geração integra cinco câmaras traseiras customizadas, garantindo uma nitidez ótica e fidelidade de cor sem precedentes em múltiplas distâncias focais.

A par da impressionante lente de 10x, o Find X9 Ultra destaca-se pelas suas câmaras duplas Hasselblad de 200MP.

A câmara principal utiliza o novo sensor Sony LYTIA 901 de 1/1.12 polegadas com uma abertura de $f/1.5$, o que lhe permite rivalizar com sensores de uma polegada da geração anterior na captação de luz.

Complementarmente, a segunda teleobjetiva de 200MP, dedicada ao zoom de 3x, ostenta o maior sensor da sua categoria e uma distância mínima de focagem de apenas 15cm, permitindo a sua utilização como uma lente macro de alta definição.

Todo este conjunto é apoiado pelo sensor True Color, que mede dados multiespectrais para garantir uma reprodução de cor natural em qualquer cenário.

Ferramentas profissionais e vídeo cinematográfico

Para os entusiastas e profissionais, o Modo Hasselblad Master oferece agora um controlo total, permitindo fotografar em 50MP RAW MAX em seis distâncias focais distintas, desde os 14mm aos 230mm.

Esta funcionalidade utiliza uma nova pipeline de imagem que evita o processamento excessivo e o mapeamento de tons agressivo, resultando em imagens extremamente detalhadas e orgânicas.

No campo do vídeo, o salto é igualmente notável, com o Find X9 Ultra a permitir gravação em 4K a 120fps e a estrear o vídeo em 8K a 30fps na linha da OPPO. A introdução do perfil O-Log2 e a certificação ACES garantem que o dispositivo se integra perfeitamente em fluxos de trabalho profissionais de pós-produção.

A experiência é elevada pelo Kit de Lentes Hasselblad, um ecossistema de acessórios que inclui um botão de disparo de dois níveis e um seletor físico para controlo do zoom, proporcionando a ergonomia de uma câmara tradicional.

Para quem necessita de ainda mais alcance, o Teleconversor de 300mm, construído com 16 elementos de vidro, acopla-se diretamente ao smartphone para oferecer uma distância equivalente a 13x ótico, permitindo resultados nítidos mesmo com ampliações de 30x.

Desempenho extremo e disponibilidade em Portugal

No interior, o hardware não fica atrás das capacidades fotográficas. O dispositivo é alimentado pela plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, apoiada por um sistema térmico avançado que assegura fluidez em tarefas pesadas como a edição de vídeo 8K.

O ecrã AMOLED QHD+ de 6.82 polegadas oferece uma taxa de atualização de 144Hz e um brilho máximo de 3.600 nits, ideal para visualização de conteúdos HDR em qualquer ambiente. A autonomia é assegurada por uma generosa bateria de silício-carbono de 7.050mAh, com carregamento rápido SUPERVOOC de 100W.

O OPPO Find X9 Ultra estará disponível para venda em Portugal a partir de 18 de maio de 2026, com um PVP recomendado de 1699,99 EUR. A fase de pré-venda decorre entre 1 e 17 de maio, e os primeiros 100 compradores receberão de oferta o Kit de Lentes Hasselblad, avaliado em 599,99 EUR.

Além disso, todos os compradores terão direito a três meses de subscrição gratuita do Google AI Pro, reforçando o ecossistema de inteligência artificial que acompanha o novo ColorOS 16.